Penthouse van Louis van Gaal levert tonnen minder op dan gehoopt

Het penthouse van Louis van Gaal in Noordwijk is na lange tijd te koop te hebben gestaan eindelijk verkocht. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal, tegenwoordig adviseur van de raad van commissarissen van zijn vroegere club Ajax, hoopte in eerste instantie bijna vier miljoen euro te kunnen vangen voor het appartement, maar moet genoegen nemen met een bedrag dat tonnen lager uitvalt.

In oktober vorig jaar bracht de website BekendeBuren naar buiten dat het penthouse van Van Gaal en zijn partner Truus in de verkoop werd gedaan. "Prachtig en rustig gelegen luxe appartement met fantastisch uitzicht op de zuidelijkste punt van de Zuidboulevard, op één van de mooiste locaties aan de Nederlandse kust”, staat te lezen in de advertentie. Het huis stamt uit 2005, heeft een royale woonoppervlakte van 214 vierkante meter, met een balkon (37 vierkante meter) en garagebox (30 vierkante meter)", luidde de aanprijzende tekst in de advertentie op Funda.

Op de foto's op de huizensite was onder meer te zien hoe er boven het bed in de master bedroom een geschilderd portret van Van Gaal en Truus was opgehangen. Voor het onderkomen werd in eerste instantie een vraagprijs van 3.998.000 euro gehanteerd. Dat bleek echter niet haalbaar, waardoor dat bedrag tussentijds al werd verlaagd naar 3.695.000 euro. Per 26 september is de woning daadwerkelijk verkocht, voor een bedrag van 3.450.000, bijna 5,5 ton minder dan de oorspronkelijke vraagprijs, zo meldt BekendeBuren.

Van Gaal blijft overigens wel - een deel van het jaar - woonachtig in Noordwijk. De trainer in ruste schafte vorig jaar voor 3,2 miljoen euro een ander, fraai dubbel appartement aan dat vastzit aan hotel Huis Ter Duin. Daarnaast bezit de 72-jarige Van Gaal een woning in de Portugese Algarve.

Ajax blaast dit seizoen 125 kaarsjes uit en dat wil de club niet geruisloos voorbij laten gaan.