Van Gaal: 'Ik vind nog steeds dat wij in de maling zijn genomen tegen Argentinië'

De uitschakeling op het WK 2022 van Oranje tegen Argentinië blijft moeilijk te verteren voor Louis van Gaal. De toenmalig bondscoach vindt nog altijd dat Oranje flink is benadeeld door arbiter Antonio Mateu Lahoz in de kwartfinale.

In september vorig jaar sprak Van Gaal nog van een ‘vooropgezet plan’ en zei hij dat Lionel Messi wereldkampioen moest worden. Zo ver gaat hij vrijdagavond niet bij het praatprogramma Humberto à Paris, waar hij te gast is. Maar zijn onvrede over de arbitrage steekt Van Gaal niet onder stoelen of banken.

“Ik vind nog steeds dat wij in de maling zijn genomen”, zegt Van Gaal. “Door de scheidsrechter?”, vraagt presentator Humberto Tan. “Ja”, antwoordt de voormalig bondscoach. “De feiten zijn er. Ik kan de beelden nog twintig keer laten zien en dan zegt iedereen: ja, dat is een rode kaart. Het kan toch niet zo zijn dat een Argentijn de bal in de dug-out schiet?”, doelt Van Gaal op een actie van Leandro Paredes.

“Dat kan toch niet, of wel? Dat moet een rode kaart zijn. Die is niet gegeven. Nou, als we met elf tegen negen man zouden spelen, hadden we best wel gewonnen, denk ik.” Welke andere Argentijn dan ook een rode kaart had moeten krijgen, zegt Van Gaal niet. Wel voegt hij toe: "En dan heb ik het nog niet eens over de penalty die gegeven is, en zo kan ik nog wel even doorgaan." In de tweede helft maakte Lionel Messi de 0-2 uit een penalty, na licht contact tussen Denzel Dumfries en Marcos Acuña.

“Wij hebben geen wedstrijd verloren, maar op penalty’s wel. Ik had nog wetenschappelijk laten onderzoeken hoe we de penalty’s op de beste manier konden managen. Daar hebben we heel vaak op getraind. Dat had ik voor het WK 2014 (toen Oranje in de halve finale verloor van Argentinië na strafschoppen, red.) niet gedaan. Dus als je gaat evalueren, heb je er eigenlijk alles aan gedaan, maar het is niet gelukt”, treurt Van Gaal.

