Van Gaal laat café in Parijs hard lachen na vraag over Koeman

Louis van Gaal denkt dat hij betere resultaten kan overleggen als bondscoach dan Ronald Koeman. Bij het programma Humberto à Paris, vanuit een café in Parijs, krijgt Van Gaal vrijdagavond de vraag of hij een betere bondscoach is dan de huidige keuzeheer van het Nederlands elftal.

“Daar kan ik geen antwoord op geven”, stelt Van Gaal. “Ik kan alleen maar bij de feiten blijven. En dan moet je elkaar vergelijken op de feiten, en niet op andere dingen dan de feiten." Van Gaal doelt met 'de feiten' op de behaalde resultaten. Het bereiken van een halve finale op een WK (2014) is volgens hem meer waard dan het bereiken van de halve finale op het EK, wat Koeman deze zomer lukte.

Artikel gaat verder onder video

"Dat is een ding dat duidelijk is. Maar ik heb ook niet één keer verloren”, aldus Van Gaal, die met die opmerking gelach en applaus genereert in de studio in Parijs. Op het WK 2014 verloor Oranje alleen na strafschoppen van Argentinië in de halve finale; op het WK 2022 gebeurde hetzelfde in de kwartfinale. Van Gaal had tussen 2000 en 2002 overigens een aanzienlijk minder succesvolle periode als bondscoach: toen wist hij zich met Oranje niet te plaatsen voor het WK 2002.

Van Gaal gevraagd als trainer van Europese topclub: 'Ik was verrast'

Later zei Van Gaal dat hij vindt dat er te weinig waardering is voor het spel van Oranje op het WK 2022. Mede daardoor verschijnt hij zelden nog op tv. “Ik vind dat bijna driekwart van de media zich kritisch geuit hebben over het resultaat en de manier van spelen van het Nederlands elftal in Qatar.”

LEES OOK: Van Gaal: 'De liefde bedrijven kan ik niet meer, dat is wel een probleem'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen haalt keihard uit naar Humberto Tan: ‘Zo ontzettend nep’

Johan Derksen is niet te spreken over het programma Humberto à Paris van Humberto Tan.