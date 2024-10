Beerschot neemt opmerkelijke beslissing over Kuyt: 'Het mag een mirakel heten'

Dirk Kuyt krijgt in ieder geval nog één wedstrijd de kans om het tij te keren bij Beerschot. Dat schrijft Het Nieuwsblad woensdagmorgen althans. De Nederlander is met Beerschot ontzettend slecht aan het seizoen begonnen. De eerste acht competitieduels leverden slechts één punt op en de derby tegen stadgenoot en rivaal Antwerp FC van afgelopen zondag eindigde in een enorme teleurstelling voor Kuyt en zijn manschappen. Kuyt zijn dagen leken daardoor geteld, maar er wordt pas na komend weekeinde een besluit genomen over zijn toekomst.

De voormalig voetballer van onder meer Feyenoord, Liverpool en het Nederlands elftal loodste Beerschot dankzij het kampioenschap in de Challenger Pro League een paar maanden geleden nog naar het hoogste niveau van België. De eerste maanden van het seizoen zijn voor Kuyt en zijn spelers echter dramatisch verlopen. Na negen competitieduels staat de teller pas op één punt. Na de 0-3 nederlaag tegen STVV anderhalve week geleden liepen de gemoederen al hoog op. De harde kern kwam verhaal halen en dreigde met ongeregeldheden tijdens de derby tegen Antwerp FC.

Antwerp FC was zoals verwacht veel te sterk voor Beerschot. Na 62 minuten keek de ploeg van Kuyt al tegen een 4-0 achterstand aan. Een enorme afgang op het veld dreigde, maar daarbuiten ging het ook fout. De supporters van Beerschot gooiden vuurwerk op het veld, waardoor de scheidsrechter zich genoodzaakt zag het duel te staken. Het restant zou in eerste instantie maandagmiddag afgewerkt worden, maar Beerschot zag dat niet zitten en ging akkoord met een reglementaire 5-0 nederlaag. Voor Kuyt leek het einde in zicht, maar de Nederlander zit komende vrijdag tegen Westerlo ‘gewoon’ nog op de bank.

Vertrouwen in Kuyt

Maar mocht ook het duel met Westerlo resulteren in een zeperd, dan zou het zomaar alsnog gedaan kunnen zijn met Kuyt als hoofdtrainer van Beerschot. “Pas op maandag 7 oktober zal de raad van bestuur over het lot van Kuyt beslissen als coach van Beerschot”, zo schrijft Het Nieuwsblad. “Het mag een mirakel heten dat Kuyt vrijdag in Westerlo nog op de bank zal zitten bij Beerschot. Het is een ongeschreven voetbalwet dat een trainer na 1 op 27 geslachtofferd wordt. Maar Kuyt ontspringt voorlopig de dans. De reden daarvan is tweeledig. Enerzijds heeft de Nederlander voor de start van dit seizoen een gebetonneerd tweejarig contract ondertekend. Beerschot zou hem tot op de laatste eurocent moeten uitbetalen als de club hem vroegtijdig de laan wil uitsturen”, zo leest het.

Daarnaast behoudt de sportieve leiding ‘nog altijd het vertrouwen in Kuyt’, zo schrijft het medium. “Ze geloven dat hij de scheve situatie nog kan rechttrekken. Maar niet iedereen in de bestuurskamer is daar nog zo zeker van. Op maandag 7 oktober staat er een vergadering van de raad van bestuur op het programma. Aanvankelijk was een eventueel ontslag van Kuyt zelfs geen item, maar op vraag van de Vlaamse bestuurders werd dat agendapunt alsnog toegevoegd”, zo klinkt het. Het is echter de vraag ‘of het veel zal uithalen’. “Het is geen geheim dat de Saudische tak, die 75 procent van de aandelen van de club in handen heeft, het laatste woord zal hebben. En zo is het dus niet uitgesloten dat Kuyt zelfs een eventuele 1 op 30 zou kunnen overleven.”

