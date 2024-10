Benfica acht dagen voor duel met Feyenoord aangeklaagd wegens matchfixing

Groot nieuws omtrent Benfica in de aanloop naar de ontmoeting met Feyenoord van volgende week woensdag in de Champions League. Het Openbaar Ministerie in Portugal wil dat de huidige nummer drie tijdelijk wordt uitgesloten van deelname aan competitievoetbal. Benfica zou zich tussen 2016 en 2019 schuldig hebben gemaakt aan matchfixing en ook belastingfraude.

Het Openbaar Ministerie wil Benfica geschorst zien worden voor een periode variërend van zes maanden tot drie jaar. Dat melden verschillende media. De Portugese recordkampioen zou zich tussen 2016 en 2019 schuldig hebben gemaakt aan onder meer corruptie en belastingfraude. Het proces wordt in Portugal gedefinieerd als de ‘e-mailzaak’. CNN meldt dat voormalig president Luis Filipe Vieira wordt beschuldigd van verschillende ‘misdaden’ gedurende een aantal seizoenen, waaronder matchfixing.

Artikel gaat verder onder video

Vitória de Setubal zou hiervan financieel het 'meest geprofiteerd' hebben. “De gerechtelijke politie onderzocht tijdens haar onderzoek de prestaties van Vitória tegen Benfica en kwam tot de conclusie dat het team uit Lissabon daadwerkelijk zou hebben geprofiteerd van de prestaties op het veld van sommige tegenstanders”, zo leest het. Vitória de Setubal zou tijdens de onderlinge duels met Benfica minder goed hebben gevoetbald. De club, opgericht in 1910, voldeed in 2020 niet aan de vereisten om een proflicentie voor het nieuwe seizoen te krijgen en degradeerde daardoor rechtstreeks naar de niet-professionele Campeonato de Portugal.

LEES OOK: Feyenoord schrijft samen met twee andere clubs geschiedenis op ‘zwarte avond’

Vitória de Setubal zou volgens CNN geprofiteerd hebben van markttransacties. Benfica heeft in een verklaring gereageerd op de beschuldigingen, waarin de club zich totaal niet kan vinden. “Benfica en zijn advocaten zullen de beschuldigingen waarvan zij vandaag op de hoogte zijn gebracht en die Benfica verantwoordelijk houden, in detail analyseren. Ze zullen te zijner tijd een procedureel standpunt innemen, maar er bestaat geen twijfel over dat Benfica zichzelf zonder aarzeling zal verdedigen tegen alle ongegronde beschuldigingen (voor zover we deze al hebben kunnen analyseren zijn ze ongegrond), evenals tegen alles wat zijn rechten en belangen aantast of kan hebben aangetast”, zo wordt de club geciteerd door A Bola.

Benfica en Vieira al eerder in opspraak

Het is niet voor het eerst dat Benfica in opspraak komt. Justitie in Portugal beschuldigde Benfica SAD, de vennootschap achter de topclub, en verschillende bestuurders vorig jaar nog van fiscale fraude. Het weekblad Expresso meldde destijds dat justitie vermoedde dat 1,6 miljoen euro werd verduisterd via een fictief IT-consultancybedrijf. Lokale media noemden toen ook al de naam van Luis Filipe Vieira, die tussen 2003 en 2021 voorzitter was van Benfica. Domingo Soares de Oliveira, op dat moment de voorzitter van SAD, werd eveneens gezien als ‘belangrijkste verdachte’. Vieira stapte overigens in de zomer van 2021 op bij Benfica, nadat hij in een ander onderzoek was opgepakt voor ondervraging. Nu wordt hij dus opnieuw beschuldigd van duistere zaken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot wil man met 175 duels voor Feyenoord kopen

Een oude bekende van Arne Slot mag dromen van een transfer naar Liverpool.