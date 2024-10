Micah Richards live op tv gedist met pijnlijke beelden van goal Dusan Tadic

Micah Richards moet het woensdagavond weer eens ontgelden in de studio van CBS Sports Golazo. Bij de Amerikaanse zender, waar de Engelsman samen met Thierry Henry en Jamie Carragher aanschuift als analist bij wedstrijden in de Champions League, worden oude beelden opgedoken van een goal van , waarbij Richards er niet helemaal goed vanaf komt.

In het programma, gepresenteerd door Kate Abdo, wordt regelmatig de draak gestoken met Richards (bijnaam: Big Meeks). Ook woensdag is het weer zover: tot hilariteit van zijn tafelgenoten komen beelden van Aston Villa - Southampton aan bod. Te zien is hoe Richards op zeker moment minstens 30 meter dichter bij zijn eigen doel staat, maar dat Tadic luttele seconden later tóch eerder bij de bal is om te scoren. De betreffende wedstrijd zou uiteindelijk met 2-4 worden gewonnen door het Southampton van toenmalig trainer Ronald Koeman, voormalig FC Groningen-, FC Twente- en Ajax-speler Tadic was met twee treffers de grote man aan de kant van The Saints.

They didn't need to do @MicahRichards like this 😭 pic.twitter.com/6W661g4bfA — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 2, 2024

