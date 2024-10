Bizar moment: Sporting Portugal-speler kan wel door de grond zakken

Sporting Portugal-speler kon in de zeventigste minuut van de uitwedstrijd tegen PSV in de Champions League wel door de grond zakken. De verdediger, die op de bank begon maar in de eerste helft al in de ploeg kwam, kreeg dé kans op de gelijkmaker. Iedereen in het Philips Stadion zag de bal al in het doel belanden, maar Quaresma gleed uit en kreeg daardoor niet eens de kans om uit te halen.

PSV was er na een uitstekende tweede helft alles aan gelegen om zo snel mogelijk de voorsprong uit te breiden. De ploeg van trainer Peter Bosz kreeg in het eerste deel van de tweede helft meer dan genoeg mogelijkheden op de tweede treffer. Guus Til kreeg de bal al snel na de hervatting op een presenteerblaadje, maar zag zijn inzet over het Portugese doel vliegen. De grootste kans was voor Luuk de Jong. De aanvoerder nam de bal op geweldige wijze mee en nam ‘m vervolgens in één keer op de pantoffel, maar raakte ‘m volledig verkeerd.

Artikel gaat verder onder video

PSV liet zodoende na de tweede te maken en zoals altijd krijgt de tegenstander ook één hele grote kans op een doelpunt. Die was in Eindhoven voor Quaresma. Na balverlies van Noa Lang op eigen helft lag er heel veel ruimte achter de Eindhovense defensie en daar dook invaller Quaresma dan ook in. De verdediger was op weg naar de 1-1. De PSV-supporters hielden hun adem in en velen hielden ongetwijfeld al rekening met de gelijkmaker. Maar tot hun geluk gleed Quaresma uit en kwam hij uiteindelijk helemaal niet tot een schotkans.

Een paar minuten later stond de 1-1 wel op het scorebord. Johan Bakayoko kreeg dé kans om PSV op 2-0 te schieten, maar voor een zo goed als leeg doel schoot hij naast. Die misser kwam de thuisploeg duur te staan, want Daniel Bragança tikte niet lang daarna van dichtbij de gelijkmaker binnen.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.