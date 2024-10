Boegeroep in Friesland: Robin van Persie stelt opnieuw teleur met SC Heerenveen

SC Heerenveen en PEC Zwolle hebben in een onderlinge ontmoeting met 1-1 gelijkgespeeld. De wedstrijd begon spectaculair met een snel doelpunt in de derde minuut van Davy van den Berg. De Friezen maakten al snel gelijk door een doelpunt van Dimitris Sallis. In de tweede helft gebeurde er een stuk minder en bleef het bij een 1-1 gelijkspel.

Heerenveen en PEC waren nog niet heel goed begonnen aan het seizoen. Beide ploegen hadden nog maar zeven punten bij elkaar gesprokkeld en stonden op de dertiende (PEC) en vijftiende plek (Heerenveen). Ondanks dat zijn de supporters van de Friese club nog steeds enthousiast en dat komt vooral door de spelopvatting. Het stadion zat bomvol en iedereen was klaar voor een leuk potje voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Een leuk potje voetbal werd het ook, maar de beginfase was niet zo fijn voor het thuispubliek. Het eerste schot van PEC was gelijk raak. Van den Berg kreeg de bal teruggelegd en kon makkelijk in de linkerhoek achter Mickey van der Hart schieten. Toch hoefden de fans van Heerenveen niet lang te wachten op een doelpunt van hun ploeg. Het eerste schot van de Friezen ging er ook gelijk in. Rallis werd weggestoken door Jacob Trenskow en de spits kon de bal oog in oog met de doelman binnenschieten. De VAR moest nog wel even kijken naar het doelpunt, maar het was net geen buitenspel. Beide ploegen kregen nog wel meer kansen in de eerste helft, maar gescoord werd er niet meer in de eerste 45 minuten.

Waar de eerste helft heel spectaculair begon met twee doelpunten, was dat in de tweede helft totaal niet het geval. Beide ploegen hadden in het tweede bedrijf wat kleine kansjes, maar veel was het eigenlijk niet. Alle krachten leken al verspeeld te zijn en dus bleef het ook bij een 1-1 stand. Heerenveen en PEC komen nu allebei op acht punten en staan voorlopig veertiende (Heerenveen) en dertiende (PEC).