Bondscoach van Engeland grijpt keihard in en zet 70-voudig international op de bank

Engeland hoopt zich zondagavond in de uitwedstrijd tegen Finland in de Nations League te revancheren voor de pijnlijke nederlaag tegen Griekenland van een paar dagen geleden. De verliezend finalist van het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland gaat dat proberen te bewerkstelligen zónder . De doelman is normaal gesproken een zekerheidje in de nationale ploeg, maar bondscoach Lee Carsley geeft tegen Finland de voorkeur aan .

Pickford debuteerde op 10 november 2017 voor de nationale ploeg en heeft inmiddels al zeventig interlands achter zijn naam staan. De 30-jarige doelman van Everton fungeerde tijdens de Wereldkampioenschappen van 2018 en 2022 én de EK’s van 2021 en 2024 als eerste keeper. Hij was in de kwartfinale tegen Zwitserland tijdens het afgelopen EK in Duitsland nog belangrijk met een redding in de strafschoppenreeks. Pickford verscheen ook in de eerste drie wedstrijden na het EK aan de aftrap, maar maakte eerder deze week in de thuiswedstrijd tegen Griekenland geen al te beste indruk.

Zo ging de sluitpost binnen tien minuten al enorm in de fout. Pickford leek de situatie in eerste instantie nog onder controle te hebben, maar dacht vervolgens dat hij alle tijd van de wereld had en leverde de bal zeer knullig in. Griekenland dacht daarvan te profiteren, maar verdediger Levi Colwill voorkwam een vroege Griekse openingstreffer. Engeland liet zich in de tweede helft alsnog verrassen door de Grieken, die dankzij twee doelpunten van Vangelis Pavlidis aan het langste eind trokken. De nederlaag kwam hard aan bij Engeland, dat zich op bezoek in Finland dus zal willen revancheren voor het dramatische optreden van afgelopen donderdag.

Dat hoopt bondscoach Carsley te bewerkstelligen met een aantal andere namen dan in de thuiswedstrijd tegen Griekenland. Naast Pickford moeten ook Phil Foden, Rico Lewis en Colwill genoegen nemen met een plek op de bank. Zij worden vervangen door Dean Henderson, Angel Gomes, Marc Guéhi en Harry Kane. Laatstgenoemde moest het duel met Griekenland nog aan zich voorbij laten gaan, maar is fit genoeg bevonden om tegen Finland aan de aftrap te verschijnen. Engeland staat door de nederlaag tegen Griekenland tweede in Group 2 van League B, nog boven Ierland en Finland. De ontmoeting tussen Engeland en Finland begint om 18.00 uur.

Opstelling Engeland: Henderson; Walker, Stones, Guéhi, Alexander-Arnold; Palmer, Rice, Gomes, Bellingham; Kane, Grealish.

Your #ThreeLions to face Finland! 📝 pic.twitter.com/d2m4Z8VtQU — England (@England) October 13, 2024 Jordan Pickford gives the ball away outside his box, gifting Greece a golden chance 😳



Levi Colwill pulls off an incredible goal-line save to deny them 🤯



pic.twitter.com/3kX2kRch3R — CentreGoals. (@centregoals) October 13, 2024

