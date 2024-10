Van der Vaart wordt midden in betoog plotseling onderbroken door Boulahrouz: 'Hee!'

Rafael van der Vaart probeert in de voorbeschouwing op de Europa League-wedstrijd van Ajax bij Slavia Praag uit te leggen waarom de Amsterdammers afgelopen zondag niet goed voor de dag kwam tegen RKC Waalwijk. Khalid Boulahrouz hoort het betoog aan en onderbreekt zijn voormalig ploeggenoot opeens.

Ajax won vorige week met klinkende cijfers van Besiktas in de eerste speelronde van de Europa League. De Turkse topclub werd in de Johan Cruijff ArenA op een 4-0 nederlaag getrakteerd, waardoor Ajax meteen de koppositie in de competitiefase van het tweede Europese toernooi greep. Drie dagen later stelde de ploeg van trainer Francesco Farioli echter teleur in Waalwijk, waar invaller Bertrand Traoré pas een kwartier voor tijd de ban brak en Mika Godts diep in blessuretijd voor de 0-2 tekende.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Bas van Veenendaal vraagt in de studio van Ziggo Sport aan Van der Vaart hoe hij dat grote verschil kan verklaren. "Heb je daar weleens gespeeld, bij RKC?", vraagt de oud-Ajacied daarop. Als Van Veenendaal hem vraagt dat uit te leggen, breekt Boulahrouz in: "Hee, hee, hee, hee...", zegt de oud-speler van de Waalwijkers waarschuwend.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Slavia Praag en Ajax

Van der Vaart doet toch een poging: "Dan kom je daar en dan is alles wat kleiner. Het zonnetje schijnt, het is een avondwedstrijd... Ze zijn niet in een positie om lamlendig te worden, maar dat gaat wel een beetje." Boulahrouz reageert: "Het demotiveert een beetje, wil je zeggen?" Van der Vaart: "Nou, het zijn nooit de meest spectaculaire wedstrijden als je daar speelt. Dat is toch gek altijd, maar dat is toch iets ongrijpbaars wat moeilijk uit te leggen is"

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wil niet Francesco Farioli, maar 66-jarige coach als hoofdtrainer van Ajax

Ajax heeft de ideale trainerskandidaat laten lopen, denkt Johan Derksen..