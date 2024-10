Meedogenloze oud-voetballer laat droom elfjarige uiteenspatten: jongetje mag niet scoren op Anfield

David James heeft zich afgelopen zondagavond niet echt populair gemaakt bij de aanhang van Liverpool. De oud-doelman van The Reds, met ook 53 interlands voor het Engelse elftal achter zijn naam, liet een elfjarig jongetje niet scoren in de rust van Liverpool - Chelsea (2-1).

Om het publiek wat te vermaken, wordt er in de rust van voetbalwedstrijden het een en ander georganiseerd. Bij de Premier League-wedstrijd Liverpool - Chelsea zondagavond mochten jonge spelers een strafschop vuren op een oud-keeper, in dit geval James. De doelman, die nu 54 jaar oud is, speelde voor onder andere Liverpool, Portsmouth, West Ham United en Manchester City.

Een jongen met krullen hoopte zondagavond de dag van zijn leven te hebben door op Anfield, voor The Kop, waar de fanatieke aanhang zit, een doelpunt te maken. James had echter andere plannen. Een eerste penalty pakte hij uit de hoek, terwijl hij een tweede strafschop met zijn benen tegenhield. De fans achter het doel wilde de teleurgestelde jongen nog een penalty zien nemen, maar dat zou niet meer gebeuren.

Top #respect moments from David James, the kid should’ve tried harder pic.twitter.com/p86heksUdN — morgan (@mxrganhulme7) October 20, 2024

