Driessen sloopt Feyenoord-speler: ‘Als medespeler zou ik hem een doodschop verkopen’

Hwang In-beom opende zondagmiddag zijn rekening namens Feyenoord in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Twente. De Zuid-Koreaan is goed begonnen aan zijn dienstverband in Rotterdam, maar kan Valentijn Driessen nog niet bepaald bekoren. De chef voetbal van De Telegraaf komt in Kick-off met een opvallende anekdote.

Driessen was zondagmiddag aanwezig in De Kuip samen met collega Marcel van der Kraan. “Ik zeg tegen hem: als ik nou voetballer zou zijn, zou ik Hwang echt een rotschop verkopen. Als medespeler zou ik hem gewoon een doodschop verkopen”, begint de journalist, die zijn uitspraak moet uitleggen. “Dat wijzen iedere keer… ieder balletje breed of terug…”, zegt Driessen.

“Hij is ‘de grote strateeg’. Maar je raadt het al: vijftien seconden later gaf hij die bal op Hugo Bueno, die hem voorgeeft, waarna er een goal ontstaat. Dat is nou mijn tragiek, zei ‘Kraan’. Maar in de rest van de wedstrijd heeft hij alleen ballen breed en achteruit gespeeld”, vervolgt de journalist.

Hwang maakte weliswaar een doelpunt, maar grossierde volgens Driessen in onzorgvuldige diepteballen. “Dat ophemelen hoeft van mij nog niet”, oordeelt de chef voetbal van De Telegraaf.

