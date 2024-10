Druk op Ten Hag blijft onverminderd groot na inspiratieloos optreden tegen Aston Villa

De situatie van Erik ten Hag blijft penibel bij Manchester United, na een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Aston Villa. In een matige eerste helft konden the Mancunians het lichte overwicht niet omzetten in kansen. In een spannend tweede bedrijf werd Bruno Fernandes bijna de reddingsboei van Ten Hag, maar de inzet van de Portugees belandde op de lat.

De carrière van Ten Hag in Manchester hangt inmiddels aan een zijden draadje. In de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto wist Harry Maguire ternauwernood nog een punt te redden, terwijl de Red Devils in de Premier League afgezakt zijn naar de dertiende plaats. Zonder Nederlanders, maar met het centrale duo Maguire - Jonny Evans, moest de Twentse oefenmeester een resultaat behalen tegen Aston Villa. Een lastig karwei: de ploeg uit Birmingham doet in de Premier League mee om de bovenste plaatsen en wist in de Champions League Bayern München met 1-0 te verslaan.

Een deel van het publiek op Villa Park dacht dat Morgan Rogers die stand na een minuut of tien ook op het scorebord zette. Het bleek echter gezichtsbedrog, want de handige poging van de 22-jarige middenvelder belandde in het zijnet. Kort na het eerste fluitsignaal had Marcus Rashford na een rush over de linkerflank eveneens een poging genoteerd, maar zijn inzet was een eenvoudige prooi voor Emiliano Martínez. Vervolgens bleef het lang rustig voor beide doelen. Manchester United mocht van Aston Villa veel de bal hebben en combineerde op eigen helft handig rond, maar durfde voorbij de middenlijn niet het benodigde risico te nemen om de tegenstander in gevaar te brengen. Veelal werd de lange bal gespeeld, waarbij Ten Hags aanvallers eenvoudig afgetroefd werden. De nodige oprispingen waren door balverlies van spelers als Bruno Fernandes überhaupt geen lang leven beschoren.

Ondertussen probeerde de thuisploeg op de omschakeling te leunen, maar was de ploeg van Emery te onnauwkeurig om het strafschopgebied van André Onana te bereiken. Zodoende ontspon zich een matige wedstrijd met veel overtredingen van beide kanten. Daarbij ging men ook meermaals over de schreef. Waar Aston Villa echter vrijuit ging, liep Manchester United meermaals tegen een gele kaart aan. Een blessure bleef de thuisploeg echter niet bespaard: na een vervelende landing moest Ezri Konsa al vroeg het veld verlaten. Na wat trekkebenen wegens een harde ingreep kon de blessuregevoelige Evans aan de andere kant verrassend wel door. Waar de 36-jarige verdediger door de nodige mensen voor de wedstrijd reeds werd afgeschreven, was hij met zijn tomeloze inzet een van de betere spelers in de eerste helft.

In de tweede helft kreeg hij Matthijs de Ligt naast zich. Na een fel begin van zijn ploeg, waarin Marcus Rashford met een harde knal Martinez testte, moest de oud-Ajacied steeds vaker in de achteruit. Aston Villa maakte steeds handiger gebruik van de foutjes die de bezoekers op het middenveld maakten. Niet alle aanvallen resulteerden in kansen, maar met handige pogingen van Youri Tielemans en Ollie Watkins was de thuisploeg meermaals gevaarlijk.

Ondertussen kwam Manchester United er nog regelmatig uit. Bijna leek de ploeg van Ten Hag zelfs op voorsprong te komen, maar Bruno Fernandes zag zijn vrije trap op de lat uiteenspatten. In een trage slotfase raakte Manchester United de bal echter steeds sneller kwijt, waardoor het consolideren van een gelijkspel het doel leek te worden. Na een lange onderbreking door een technisch mankement bij de communicatiemiddelen van de scheidsrechter wisten de bezoekers zelfs nog een keer gevaarlijk te ontsnappen, maar een pass van Alejandro Garnacho werd ternauwernood onderschept. Aan de andere kant was Jaden Philogene nog dichtbij, maar blokte Diogo Dalot zijn poging. Of het gelijkspel genoeg is voor de baan van Ten Hag valt nog niet te zeggen

