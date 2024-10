Flick zorgt nog vóór FC Barcelona - Young Boys voor enorme verbazing: 'Hij moet echt gekke dingen doen op de training'

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick heeft nog vóór de aftrap van het thuisduel met Young Boys in de Champions League al voor ontzettend veel verbazing gezorgd bij de achterban. Het lag in de lijn der verwachting dat de Duitser zijn opstelling flink zou gaan wijzigen ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Osasuna van afgelopen zaterdag, maar met een basisplaats voor had vrijwel niemand rekening gehouden. Velen vragen zich af waarom Flick de Spaanse aanvaller de kans blijft geven.

FC Barcelona beleefde een geweldige start van het seizoen. Het ging in de eerste Champions League-wedstrijd weliswaar met 2-1 onderuit bij AS Monaco, maar de eerste zeven competitieduels leverden 21 punten op. De Catalanen waren er alles aan gelegen die reeks afgelopen zaterdag bij Osasuna een passend vervolg te geven, maar met een veredeld B-elftal bleek dat onmogelijk. Flick greep het bezoek aan Osasuna aan om zijn opstelling op flink wat posities te wijzigen. Zo begonnen onder meer Raphinha en Lamine Yamal, de afgelopen weken de grote smaakmakers bij FC Barcelona, op de bank. Beiden kwamen in de tweede helft nog wel binnen de lijnen, maar konden de 4-2 nederlaag niet voorkomen.

Zoals verwacht begint Flick een paar dagen later in de thuiswedstrijd tegen Young Boys ‘gewoon’ weer met een sterke elf, maar zijn keuze om Ferran te laten staan leidt tot veel verbazing en hier en daar ook wat teleurstelling op X. FC Barcelona telde begin 2022 liefst 55 miljoen euro neer voor de komst van Ferran, die Valencia in de zomer van 2020 had ingeruild voor Manchester City. Ferran ging prima van start in Catalonië, maar ruim twee jaar verder kan gezegd worden dat hij de hoge verwachtingen niet écht heeft kunnen waarmaken. Vorig seizoen was hij in 42 wedstrijden elf keer trefzeker, dit seizoen staat de teller na acht duels op nog maar één doelpunt (in de met 7-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Real Valladolid).

Verbaasde reacties op basisplaats Ferran

Flick ziet het desondanks wel zitten in de Spanjaard, die afgelopen zomer nog Europees Kampioen werd met zijn land. Na zijn basisplaats tegen Osasuna verschijnt hij ook tegen Young Boys dus aan de aftrap. Daar wordt op social media weinig van begrepen. “Ferran is op de training Ronaldo Nazario (de voormalig wereldkampioen en topschutter van onder meer PSV en Real Madrid, red.), anders begrijp ik het niet”, zo reageert iemand op X op de opstelling van FC Barcelona. Hij is niet de enige die er zo over denkt. “Ferran moet op de training echt gekke dingen doen”, zo leest het. Een ander vermoedt dat FC Barcelona Ferran in de winter wil verkopen. “Dat Ferran Torres weer een basisplaats heeft, is alleen begrijpelijk als het de bedoeling is om hem in de picture te krijgen en hem in de winter te verkopen”, zo klinkt het.

FC Barcelona moet dinsdagavond aan de bak. De eerste wedstrijd in de competitiefase tegen AS Monaco ging met 2-1 verloren. De Catalanen nemen het in het vervolg van het miljardenbal nog op tegen onder meer Bayern München en Borussia Dortmund.

