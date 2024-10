David Nascimento heeft andere kijk op FC Den Bosch - Vitesse, verslaggever reageert enigszins verbaasd

De ontmoeting tussen FC Den Bosch en Vitesse heeft vrijdagavond drie kwartier stilgelegen vanwege wangedrag van enkele thuisfans, maar trainer David Nascimento van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie wil desondanks niet spreken van een ‘zwarte avond’. Nascimento kreeg na afloop voor de camera van ESPN de vraag hoe hij terugkijkt op de avond en begon over het voetballende gedeelte.

FC Den Bosch kroonde zich twee weken geleden tot periodekampioen in de Keuken Kampioen Divisie en werkte zodoende met heel veel vertrouwen toe naar het thuisduel met Vitesse. De Arnhemmers openden vlak voor rust echter de score. Op dat moment ging het ook meteen mis. Supporters van FC Den Bosch gooiden bekers op het veld, waardoor de wedstrijd tijdelijk stilgelegd werd. Daarna betraden leden van de harde kern van FC Den Bosch het veld op zoek naar de confrontatie met het uitvak. Het duel lag uiteindelijk drie kwartier stil.

Op de vraag hoe Nascimento terugkijkt op de avond begint hij, toch wel opvallend, over het voetballende gedeelte. “Ik denk dat het voor het publiek een geweldige wedstrijd is geweest. Er waren momenten dat Vitesse beter was. In de eerste helft ging het op en neer. Vitesse kreeg de kans en ze scoren gelijk. Het was een gelijkwaardige wedstrijd, voor beide teams. Zij probeerden echt aan te vallen en wij ook. Het was een open wedstrijd, maar in de tweede helft denk ik dat we het heel goed hebben opgepakt, ondanks dat we niet heel veel kansen hebben gecreëerd in het begin. Maar naarmate de wedstrijd vorderde hebben we ook genoeg kansen gecreëerd en uiteindelijk scoren we vier keer”, zo klinkt het.

Nascimento zorgt met zijn antwoord voor lichte verbazing bij de verslaggever van ESPN. “Jij begint vooral over het voetballende gedeelte. Dat begrijp ik, want je bent de trainer van Den Bosch. Maar er is veel gebeurd vanavond (vrijdag, red.). De wedstrijd is drie kwartier onderbroken. Er komen tijdens die onderbreking supporters van FC Den Bosch het veld op. Er wordt met spullen gegooid, er wordt geknokt op de tribunes… Eigenlijk is het gewoon een zwarte avond, toch?” Maar daar wil Nascimento dus niets van weten. “Je moet niet zeggen dat het een zwarte avond is, want er zijn ook positieve dingen. Dit is uiteraard echt een negatief iets. Het is wel jammer, want sinds het begin van dit seizoen zijn we altijd positief in het nieuws geweest.”

Nascimento hoopt op ‘krediet’ voor FC Den Bosch

FC Den Bosch heeft in het eerste deel van dit seizoen (voetballend) veel indruk gemaakt. Excelsior en Roda JC werden bij aanvang van het seizoen bestempeld tot belangrijkste titelkandidaten, maar het is FC Den Bosch dat na tien wedstrijden aan kop gaat. De ploeg van Nascimento veroverde achttien punten in de eerste negen wedstrijden en mocht er vrijdagavond dus opnieuw drie bijschrijven. Het wangedrag van enkele supporters in de thuiswedstrijd tegen Vitesse is een behoorlijke smet op het succes, maar Nascimento wil er niet al te lang bij stilstaan. “Je weet dat er altijd een paar jongens zijn die het verpesten voor de rest. Ik vind het jammer, maar ik kan niet zeggen dat het een zwarte avond is. Het is wel een negatief iets, maar er was de afgelopen maanden heel veel positiviteit vanuit de club, dus ik hoop dat we een beetje krediet hebben.”

