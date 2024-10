FC Utrecht zet zegereeks voort in Groningen en schrijft clubgeschiedenis

FC Utrecht blijft maar winnen in de Eredivisie. De ploeg van Ron Jans was zondagmiddag met 0-1 te sterk voor FC Groningen en heeft inmiddels 22 punten uit 8 wedstrijden. Utrecht heeft nu al zes wedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie, een record in de clubgeschiedenis. Opvallend is verder dat alle zeven overwinningen dit seizoen met slechts één doelpunt verschil waren.

Met de nummer twee van de Eredivisie op bezoek dreigde al een zware wedstrijd voor Groningen, maar de opdracht werd nog wat moeilijker door het ontbreken van twee sterkhouders. Doelman Etienne Vaessen en middenvelder Leandro Bacuna hadden zich verslapen en verschenen te laat bij de club, waardoor trainer Dick Lukkien ze op de bank zette.

LEES OOK: Dick Lukkien zorgt met ‘arrogante’ beslissing voor onbegrip: ‘Minachting van een uitverkochte Euroborg’

In de twaalfde minuut dacht Utrecht de score te openen. David Min schoot beheerst binnen, maar hij was in buitenspelpositie gelanceerd door Victor Jensen en zag het doelpunt afgekeurd worden. Aan de overzijde zorgde Jorg Schreuders vervolgens voor een van de weinige gevaarlijke momenten van Groningen voor de rust. De middenvelder, die uitblonk met de voet aan de bal, trok langs het strafschopgebied en testte doelman Michael Brouwer met een hard schot.

Na twintig minuten kwam Utrecht alsnog op voorsprong. Yoann Cathline trok het strafschopgebied in en vond de verre hoek met een geplaatst schot; via de binnenkant van de paal belandde de bal in het doel. Na de pauze kwam Bacuna binnen de lijnen bij Groningen. De thuisploeg worstelde echter nog altijd om kansen te creëren. Twintig minuten voor tijd was er een goede voor invaller Brynjiólfur Willumsson, maar gehinderd door twee verdedigers schoot hij van dichtbij over. Daarna hield Utrecht stand.

