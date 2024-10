Feyenoord-opponent Donny van de Beek was de wanhoop nabij: 'Anders zou ik liegen'

heeft tijdens de persconferentie in aanloop naar Girona - Feyenoord nog even stilgestaan bij zijn moeilijke laatste jaren. De aanvallende middenvelder stapte na Ajax over naar Manchester United, maar kreeg daar mede vanwege blessures weinig speeltijd. Huurperiodes bij Everton of Eintracht Frankfurt liepen ook op niks uit.

De Nederlander kwam sinds 2020 maar tot een vijftigtal aan wedstrijden. "Dat is natuurlijk veel te weinig", stelt de nieuwe aanwinst van Girona. "Dat heeft allerlei redenen, maar ik wil het nu achter mij laten. Ik voel me heel goed en fit, maar in het begin van het seizoen voelde ik dat ik fysiek grote stappen moest zetten, weer even in het ritme komen."

Van de Beek, die nu 27 jaar is, is blij dat hij een moeilijke periode lijkt te kunnen afsluiten bij Girona. "Het was mentaal zwaar. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het allemaal makkelijk is geweest." De middenvelder kende veel blessures, maar viel ook bij zijn teams meermaals een beetje buiten de boot. "Ik heb natuurlijk veel tegenslagen gehad. Maar ik zie dit als een nieuwe start, bij een mooie club, met goede mensen en een goed team. Voetbal waar ik in geloof. Ik zit lekker in mijn vel. Ik probeer dat gewoon door te zetten nu."

Van de Beek werd ook gevraagd of hij zich wel eens wanhopig voelde de laatste jaren. "Tuurlijk wel, tuurlijk heb je dat af en toe wel. Je praat ook met je gezin, je familie om je heen. Die geven je toch de moet om door te pakken." De middenvelder krijgt dan een schouderklopje als steunbetuiging. "Die hebben me heel veel steun gegeven: mijn vriendin, mijn kinderen en mijn familie. En mezelf: ik hou nog steeds van het spelletje. Ik heb geloof in mezelf, ik weet wat ik kan."

