Oranje-international bevestigt blessure: ‘Duidelijk dat er een flinke scheur in zit’

Bondscoach Ronald Koeman kan tijdens de komende Nations League-duels met Duitsland en Hongarije niet beschikken over . De 24-jarige verdediger moet vanwege een liesblessure een streep zetten door de komende interlandperiode, zo bevestigt hij tegenover ESPN.

Tijdens de afgelopen interlandperiode debuteerde Van Hecke tegen Duitsland (2-2). Hij kwam als invaller in de ploeg voor Matthijs de Ligt, die net als tegen Bosnië en Herzegovina in de fout ging. Koeman gunde de verdediger van Manchester United na het openingsduel in de Nations League een nieuwe kans, maar hij ging opnieuw niet vrijuit waardoor de 24-jarige Zeeuw in de ploeg kwam.

Van Hecke geeft aan dat hij al een tijdje rondloopt met de liesklachten. “Ik speelde er ook wedstrijden mee, maar in de slotfase tegen Nottingham Forest schoot het in mijn lies. Na afloop hebben we een scan laten maken en toen werd duidelijk dat er een flinke scheur in zit”, vertelt de verdediger.

De verdediger heeft zich bij Brighton & Hove Albion ontpopt tot een onmisbare basiskracht. Ondanks zijn blessure gaat Van Hecke niet bij de pakken neerzitten, hij is vastberaden om sterker terug te komen. “Het is even afwachten hoe de revalidatie verloopt, maar in principe staat er zes weken voor. Voor mijn gevoel loop ik iets voor op schema. Ik hoop zelf dat het iets sneller gaat en dat ik al eerder weer kan aansluiten.”

Van Hecke mist Nations League-duels tegen Hongarije en Duitsland

De enkelvoudig international moest zich door de liesblessure afmelden bij Koeman voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (vrijdag 11 oktober) en Duitsland (maandag 14 oktober). “Het is jammer en ik ben teleurgesteld dat ik deze blessure juist op dit moment moest oplopen, maar blessures komen nooit goed uit. Daar moet je mee om leren gaan. Ik ga ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk terug ben”, besluit hij.

Naast Van Hecke ook Aké afwezig

Niet alleen Van Hecke zal de Nations League-duels aan zich voorbij moeten laten gaan, ook Nathan Aké zal ontbreken. In de wedstrijd tegen Duitsland liep de Manchester City-verdediger een hamstringblessure op. Trainer Pep Guardioala wist te melden dat de Nederlandse verdediger daar minstens een maand zoet mee is.

Daartegenover staat wel weer de terugkeer van Micky van de Ven. De pijlsnelle centrumverdediger, die in september nog afhaakte vanwege een een blessure, steekt momenteel in een uitstekende vorm. Dat liet hij afgelopen weekend in het met 0-3 gewonnen duel van Tottenham Hotspur tegen Manchester United wederom zien. Met een waanzinnige sprint stond de 1.93 meter lange verdediger aan de basis van de openingstreffer van Brennan Johnson.

