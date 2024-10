Feyenoord grijpt keihard in: trainer Onder-19 per direct op non-actief gezet

Feyenoord heeft Dennis te Braak, trainer bij de Onder-19 én het Youth League-elftal, op non-actief gezet, zo meldt het Algemeen Dagblad. De oefenmeester werd eerder deze zomer aangesteld als opvolger van de naar sc Heerenveen vertrokken Robin van Persie, maar is per direct uit zijn functie ontheven.

Te Braak werd al opzij geschoven nadat het eerste Youth League-duel, met Bayer Leverkusen, een 1-2 nederlaag had opgeleverd. Pascal Bosschaart werd na die wedstrijd de nieuwe hoofdtrainer (van het Youth League-team, voor de duidelijkheid), Te Braak mocht daarbij nog wel aanblijven als assistent. Gisteren (maandag) wist het X-account Feyenoord Youth Watcher al te melden dat Te Braak helemaal zou gaan vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opvolger Van Persie vertrekt plots bij Feyenoord: 'Toedracht is niet duidelijk'

Een dag later verschaft het AD dus meer duidelijkheid. De krant kopt dat Feyenoord de coach heeft 'weggestuurd' en legt verderop uit dat Te Braak op non-actief heeft gesteld en aanstuurt op een definitief afscheid. De beslissing lijkt uit de koker van Zeb Jacobs, het Belgische hoofd opleiding van de Rotterdammers, te komen.

Te Braak trad in 2018 voor het eerst in dienst van Feyenoord, als jeugdtrainer. Twee jaar later vertrok hij naar NEC om daar aan de slag te gaan als hoofd jeugdopleiding, een functie die hij eerder vier jaar bekleedde bij De Graafschap. In september 2023 keerde hij terug bij Feyenoord, waar hij in eerste instantie bij de Onder-21 als assistent van Melvin Boels aan de slag ging.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans schrikken van eigen speler: ‘Hij deelt elke wedstrijd random een doodschop uit’

Supporters van Feyenoord zien een gevaar in het spel van een uitblinker.