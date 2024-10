‘Francesco Totti (48) staat voor sensationele terugkeer in Serie A als voetballer’

Francesco Totti kan spoedig weer aan de slag als voetballer, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse schaduwspits, die zijn hele carrière voor AS Roma speelde, besloot in 2017 zijn spelersloopbaan te beëindigen. Op 48-jarige leeftijd kan hij deze weer hervatten, want meerdere Serie A-teams hebben contact met hem opgenomen.

Totti zette in 2017 op veertigjarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. Nu is de kans aanwezig dat de legende van AS Roma spoedig terugkeert, zo vertelt hij op een evenement van Betsson. “Er zijn Serie A-teams die contact met mij hebben opgenomen”, vertelt de voormalig aanvoerder van de Romeinen, geciteerd door La Gazzetta dello Sport. “Ik moet toegeven dat het me een beetje aan het denken heeft gezet.” Hoewel het volgens de oud-voetballer moeilijk is een terugkeer te realiseren, wil hij het niet helemaal uitsluiten. “Zeg nooit nooit.”

Waar sommigen, gezien Totti’s leeftijd, dachten aan een grap, schrijft de Italiaanse sportkrant dat dit waarschijnlijk niet het geval is door de toon waarmee Totti zijn uitspraken deed. Daarnaast deed de aanvaller eerder al een uitspraak die deed vermoeden dat hij er serieus over nadenkt. “Met het niveau van de Serie A vandaag zou ik gemakkelijk belangrijk kunnen zijn op het veld.”

Lazio uitgesloten

Hoewel hij openstaat voor een terugkeer in de Serie A, weet Totti in ieder geval dat hij niet voor Lazio, de grote rivaal van AS Roma, zal gaan spelen. “Ik zou niet eens aan ze hebben gedacht”, stelt de voormalig aanvaller. “Op dit moment zijn het slechts praatjes: over twee tot drie maanden zou ik er klaar voor zijn.” De 48-jarige Italiaan benadrukt dat hij enkel in Italië wil terugkeren. “Er is voor alles een begin en een einde, dus het raam voor Italië is nog open.”

