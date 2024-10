Gefrustreerde Pogba toont zich strijdvaardig: ‘Voetbal nog geen gepasseerd verhaal’

is klaar om terug te keren op het voetbalveld. De middenvelder ging tijdens zijn dopingschorsing op bezoek in het Parc des Princes, het stadion van Paris Saint-Germain, in verband met een kleine rol die hij had in een Franse film. Op het bijbehorende persmoment sprak hij met L’Équipe over zijn dopingschorsing, die onlangs werd ingekort.

Pogba testte in augustus 2023 positief op doping na het Serie A-duel tussen Juventus en Udinese. In zijn bloed werd het middel DHEA aangetroffen, wat op de dopinglijst staat omdat het de productie van testosteron bevordert. In februari kreeg Pogba van de Italiaanse autoriteiten de maximale schorsing van vier jaar opgelegd. Deze werd begin oktober teruggebracht tot achttien maanden, waardoor de Fransman in maart weer kan terugkeren op de velden.

In gesprek met L’Équipe gaat hij in op wat het met hem doet om weer terug te zijn in een stadion. “Ik mis het zeker”, geeft hij aan. “Dit is mijn werkplek. Ik ben ongeduldig, heel ongeduldig.” Pogba benadrukt vervolgens dat hij scherp is en zijn best heeft gedaan om weer in vorm te komen. “Natuurlijk wil ik weer terugkeren. Het voetbal is voor mijn nog geen gepasseerd verhaal.”

Volgens de middenvelder is voetbal iets dat hem is ontnomen. “Het is de taart die uit mijn mond is gehaald, ook al had ik niks gedaan”, illustreert Pogba, waarna hij aangeeft ambitieus te zijn. “Ik stel mezelf altijd doelen, dat ben ik. Gewoon over voetbal praten, terugkomen om weer op het veld te staan. Ik heb echt veel ambitie.” Nu Juventus graag het contract van Pogba wil ontbinden, zal de middenvelder op zoek moeten naar een nieuwe club. Of hij openstaat voor het eerst in Ligue 1 te spelen? “Waarom niet? Maar we moeten het nog zien”, besluit hij.

