'Dopingzondaar Pogba opent gesprekken en kan op 31-jarige leeftijd eindelijk debuteren in de Ligue 1'

Waar ligt de toekomst van ? De wereldkampioen van 2018 mag vanaf maart 2025 weer voetballen nadat zijn dopingschorsing fors werd ingekort, maar lijkt dat niet bij zijn huidige werkgever Juventus te gaan doen. Volgens Franse media heeft Olympique Marseille inmiddels een lijntje uitgegooid naar de 31-jarige middenvelder.

In augustus 2023 testte Pogba positief na een Serie A-duel tussen Juve en Udinese. In zijn bloed werd het middel DHEA aangetroffen, dat staat op de dopinglijst omdat het de productie van testosteron bevordert. In februari van dit jaar kreeg Pogba daarvoor de maximale schorsing opgelegd door de Italiaanse autoriteiten. De Fransman zou vier jaar niet in actie mogen komen, waardoor zijn voetballoopbaan mogelijk helemaal ten einde zou komen. Eerder deze maand bracht het CAS de uitsluiting van Pogba echter terug tot achttien maanden.

Waar Pogba zelf zijn blijdschap uitte in een verklaring ('De nachtmerrie is eindelijk voorbij'), zat Juventus echter helemaal niet op het nieuws te wachten. De Oude Dame was de middenvelder gedurende zijn schorsing slechts een minimumloon verschuldigd, maar zal hem weer het volle pond moeten betalen zodra hij weer mag voetballen. Dat ziet de club niet zitten, waardoor wordt aangedrongen op een ontbinding van het contract, zo meldden Italiaanse media. Dit kan zowel met wederzijds goedvinden als eenzijdig gebeuren, aangezien Pogba de dopingregels heeft overtreden staat het Juventus vrij de overeenkomst te beëindigen.

De Zuid-Franse krant La Provence meldt dat Olympique Marseille inmiddels een lijntje heeft uitgeworpen richting Pogba. Van officiële onderhandelingen is naar verluidt nog geen sprake, maar technisch directeur (en oud-Juventus-speler) Mehdi Benatia zou inmiddels contact met Pogba hebben opgenomen om hem te polsen voor een mogelijk dienstverband. Mocht het zover komen, dan zou Pogba op 31-jarige leeftijd eindelijk kunnen debuteren op het hoogste niveau in Frankrijk. Manchester United plukte de Fransman in 2009 immers weg uit de Onder-17 van Le Havre, waarna hij in 2012 naar Juventus vertrok, in 2016 voor een toenmalig recordbedrag van 105 miljoen euro terugkeerde op Old Trafford om in 2022 transfervrij zijn rentree in Turijn te maken. Behalve Marseille zouden ook clubs in de Amerikaanse MLS de situatie van Pogba nauwlettend in de gaten houden.

