Morata openhartig over depressie: ‘Voor mij het beste Spanje te verlaten’

heeft de afgelopen maanden met een flinke depressie te maken gehad, zo vertelt hij in gesprek met de radiozender Cope. De 31-jarige spits wist met Spanje het Europees kampioenschap te winnen, maar voelde zich door alle kritiek genoodzaakt te vertrekken uit zijn thuisland.

“Als je het echt moeilijk hebt door een depressie of paniekaanvallen, maakt het niet uit wat voor werk je doet en in welke fase van je leven je zit”, begint Morata in gesprek met de radiozender. “Er zit een persoon in je hoofd tegen wie je constant moet vechten.” De aanvaller had het moeilijk met alle kritiek die hij in Spanje kreeg, waardoor hij besloot naar AC Milan te vertrekken. “Het was voor mij het beste Spanje te verlaten. Ik kon het niet verdragen.” Zijn ex-vrouw, Alice Campello, zag dit echter niet zitten, waarna het paar uit elkaar ging.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bondscoach De la Fuente haalt uit naar Spaanse voetbalbond

“Het was een heel zware periode”, geeft de aanvaller aan. “Er was een periode waarin ik het bijna niet voor elkaar kreeg mijn voetbalschoenen aan te doen. Drie maanden voor het EK wist ik niet of ik ooit nog een wedstrijd zou spelen”, legt Morata uit, die niet wist wat er met hem aan de hand was. Uiteindelijk stoomde de spits zichzelf wel klaar voor de eindronde in Duitsland, waar hij als aanvoerder zegevierde.

LEES OOK: Iniesta spreekt grote wens uit: ‘Ik zou het willen als de omstandigheden goed zijn'

Schaamte bij Morata

Door alle kritiek die Morata gedurende de jaren kreeg, durfde hij niet meer met zijn kinderen de straat op. De voormalig aanvaller van Atlético Madrid werd namelijk met regelmaat aangesproken op zijn prestaties, waarvoor hij zich schaamde richting zijn kinderen. Ook zij wilden vervolgens niet meer met Morata op pad. “Dingen die een normale vader met zijn kinderen doet”, verzucht de spits, die liever niet over zijn werk werd aangesproken in het bijzijn van zijn kinderen. “Ik realiseerde me dat ik datgene waar ik het meest van hou, was gaan haten. Dat is heel ingewikkeld.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'FC Barcelona heeft een duidelijk plan met Frenkie de Jong'

FC Barcelona is zeker niet van plan Frenkie de Jong na zijn rentree direct weer voor de leeuwen te gooien.