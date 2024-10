Bondscoach De la Fuente haalt uit naar Spaanse voetbalbond

Bondscoach Luis de la Fuente heeft in een interview met de Spaanse televisie uitgehaald naar zijn werkgever, de Spaanse voetbalbond. De 63-jarige keuzeheer, die Spanje afgelopen zomer naar de Europese titel leidde op het EK in Duitsland, spreekt zijn afschuw uit over het feit dat hij nog geen nieuw contract heeft.

De la Fuente zei in het programma El Larguero dat zijn huidige contract hetzelfde is als in zijn tijd als bondscoach van de Spaanse beloftenploeg. “Het is niet normaal dat een Europees kampioen zonder contract zit. Ik heb een aanbieding gekregen, maar op dit moment werk ik nog altijd onder dezelfde voorwaarden als toen ik werd overgeplaatst. Het zou rechtvaardig zijn geweest als ik het contract al had getekend.”

De Spaanse bondscoach had nog meer op zijn lever. Zo sprak hij ook zijn ergernis uit over de speelkalender die steeds voller wordt. “Van juli tot maart spelen wij zes wedstrijden in acht maanden. Het probleem zijn niet die zes wedstrijden, maar de 70 ervoor. De bondscoaches hebben geen schuld, maar zijn ook slachtoffer van de situatie”, beseft hij.

De la Fuente geen voorstander van staking

Een staking, die door sommige spelers wordt geopperd, ziet De la Fuente echter niet zitten. “Ik hoop dat de spelers niet besluiten te gaan staken. Alle betrokkenen moeten om de tafel zitten bij het maken van de kalender: UEFA, FIFA, clubs, voetballers. Dat is de enige manier om een akkoord te bereiken”, stelt de bondscoach, die het deze week met Spanje in de Nations League opneemt tegen Denemarken en Servië.

