PSG-verbod voor fans PSV verder aangescherpt: 'Nederlandse hooligans zoeken confrontatie'

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zit achter het besluit om PSV-fans uit Parijs te weren, weet L'Équipe. Het medium heeft de tekst weten te bemachtigen en deelt deze online. Daaruit blijkt dat het restrictieve verbod voor supporters van PSV strenger is dan verwacht.

"500 supporters van PSV zijn geïdentificeerd als gevaar", valt te lezen in het besluit. "Zij waren van plan om naar Parijs te komen om hoogstwaarschijnlijk aanhangers van PSG te provoceren. Hierdoor is er een reëel risico op botsingen tussen supporters van beide clubs. Aangezien sommige supporters van PSG al jaren gewelddatig gedrag vertonen, ligt een ernstige confrontatie tussen beide supportersgroepen op de loer."



Peter Bosz 'gewoon' op de bank bij AZ - PSV

Ook wordt er een andere reden te lezen voor het weren van fans van PSV uit de Franse hoofdstad. Parijs kampt namelijk nog met naweeën van de Olympische Spelen, die afgelopen zomer gehouden werden. "Sommige politiekorpsen, die tijdens de gehele Olympische Spelen amper rust kregen, verdient dat nu. Daardoor zijn er minder agenten beschikbaar."

Het verbod op PSV-fans is echter ook scherper dan aanvankelijk gedacht, voor de wedstrijd van dinsdag 22 oktober. "Er geldt een verbod van maandag 21 oktober 2024, middernacht, tot dinsdag 22 oktober 2024, middernacht op individuele of collectieve reizen van iedere persoon die stelt supporter te zijn van de club PSV Eindhoven of zich als zodanig gedraagt tussen de Franse grensposten over de weg, het spoor, de haven en het vliegveld en de gemeenten van de regio Île-de-France.”

De Supportersvereniging van PSV spande eerder al een zaak aan tegen het besluit, waarover de Franse rechter zich moet buigen. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is hier vrijdag om 13:00 nog geen uitspraak over geweest. De fans mogen daarmee nog blijven hopen op een trip naar Parijs.

