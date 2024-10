Opvallende vergelijking Slot en Priske opgeworpen: 'Als Feyenoord de analyse heel uitgebreid had gedaan...'

Volgens Giovanni Franken is er met de wissel van Arne Slot naar Brian Priske bij Feyenoord een hoop veranderd. Volgens de assistent-trainer van Curaçao is Slot een trainer, terwijl Priske een coach is. Een degelijk verschil, zo legt hij uit bij FC Rijnmond.

"Over Priske: je hebt hier wel te maken met een coach, niet met een trainer", begint Franken zijn analyse na de 1-5 overwinning van Feyenoord op Go Ahead Eagles. "Een trainer is iemand die een panklare visie heeft en die gaat implementeren, waardoor het tijdsbestek om te zien wat we willen zien, de herkenbaarheid, ook veel sneller te zien is. Hier (in het geval van Priske, red.) heb je te maken met een duidelijke coach die heeft gewerkt in Denemarken en Tsjechië, landen met een minder tactisch hoog niveau dan in Nederland. Dan moet het meer vanuit de spelers komen en zal hij ze begeleiden, zodat hun individuele kwaliteit naar boven komt."

Priske is daarmee niet tactisch niet sterk, legt Franken uit. "Nee, maar zijn visie is niet gedreven uit een tactisch oorsprong. Hij kijkt naar de individuele kwaliteiten van de spelers, die hij probeert samen te brengen in een formatie en dán daar een speelwijze aan te koppelen. Dat is heel anders dan bij Arne Slot. Die heeft een visie, waar hij de spelers bij zoekt om die visie uit te beelden." Tafelgenoot Robert Maaskant vindt dat een interessante theorie. "Ik heb er zelf nog nooit zo over nagedacht, maar ik denk dat je gelijk hebt daarin. Je moet er natuurlijk wel bij aantekenen dat Feyenoord gewoon vijf, zes basisspelers moest vervangen na vorig seizoen. Belangrijke spelers." Zo kozen Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida en Yankuba Minteh voor een avontuur in het buitenland, terwijl ook de ziekenboeg onlangs is volgestroomd in Rotterdam.

Daarin ziet Franken een extra argument voor zijn standpunt. "Mats Wieffer kwam van Excelsior, die moest ontwikkeld worden. Geertruida uit de jeugd, voor hem geldt hetzelfde. Een coach heeft liever spelers al veel verder zijn, veel ervarener, om die dan te implementeren. Vandaar dat hij (Priske, red.) ook naarstig op zoek was om die spelers te vervangen, maar niet met jong talent, maar met ervaren spelers." Franken vindt de keuze van Feyenoord voor Priske dan ook opmerkelijk: 'Als ze de analyse heel uitgebreid hadden gedaan, had je duidelijk aan Priske kunnen zien dat hij een coach is. Denk aan José Mourinho, Carlo Ancelotti, dat zijn coaches, geen trainers."

