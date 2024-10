Hans Kraay junior genoot tijdens interlands van Eredivisie-ster: 'Jezus, wat was hij goed!’

Hans Kraay junior is tijdens de interlandperiode onder de indruk geraakt van . De 35-jarige vleugelspeler van PSV speelde twee interlands voor de nationale ploeg van Kroatië.

Kroatië speelde in het kader van de Nations League tegen Schotland (2-1 winst) en Polen (3-3). Perisic maakte in beide duels de negentig minuten vol als rechterwingback. "Ik heb die Perisic gezien bij Kroatië. Hij speelde rechtsbuiten (in feite rechterwingback, red.). Goed zeg. Jezus, wat was hij goed! En fit, en met gevoelige voorzetjes”, is Kraay junior donderdagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN lovend over de PSV’er.

Artikel gaat verder onder video

Kraay junior is verrast dat Perisic bij Kroatië excelleerde op de rechterflank. “Ik dacht juist dat hij als linksback of linksbuiten op zijn best was”, licht de analist en oud-voetballer toe. “Peter Bosz zei dat hij primair voor de rechtsbuitenpositie was. Ik dacht: Ja, dan zie jij dat primair verkeerd. Maar dat heeft hij niet verkeerd gezien."

Perisic maakte bij zijn debuut voor PSV tegen Willem II eind vorige maand meteen veel indruk op collega-analist Bram van Polen. "Ik heb in de eerste vijf minuten tegen Willem II specifiek op hem gelet. Dat was bizar. Spelers zien altijd binnen vijf of tien minuten of hij écht kwaliteiten heeft. Het eerste balcontact en uitstellen van wanneer je een bal geeft”, noemt de oud-verdediger van PEC Zwolle als kwaliteiten van de routinier.

“Wanneer stapt een verdediger in en maak je dan pas een actie? Hoe maak je een vooractie, zit daar veel intensiteit in? Dat zag ik echt binnen vijf minuten bij hem", gaat Van Polen verder. "Echt pure kwaliteit, ondanks zijn 35 jaar. En Europees mag hij niet spelen. Dus dat kun je één op één wisselen met Bakayoko."

