Jan Joost van Gangelen ziet 'basisdingen' misgaan bij speler Oranje

snakt naar een doelpunt, zo merkt Hans Kraay junior. De spits viel vrijdagavond in minuut 77 in bij het Nederlands elftal tegen Hongarije en kreeg één kans om te scoren. Hij raakte de bal echter niet goed met het hoofd na een voorzet van Cody Gakpo.

Waar Brobbey niet succesvol was met zijn kopbal, knikte Denzel Dumfries wel raak. “Ik heb de indruk dat Brobbey hem net als Dumfries recht op het doel wil koppen. Maar hij schampt ‘m een beetje. Op deze plek kun je de bal beter tegendraads koppen”, zegt Kraay over de kopkans van Brobbey; de spits kreeg de bal bij de tweede paal, na een voorzet van Gakpo vanaf de linkerflank. Hij kopte naar rechts en de bal ging naast.

“Hij maakt ook zo’n knik”, zegt Kraay, terwijl hij met het hoofd naar de zijkant beweegt. Daarna beeldt hij uit hoe Brobbey in zijn ogen wel had moeten koppen: met het hoofd recht naar voren. Presentator Jan Joost van Gangelen reageert: “Het is best wel gek, want dit lijken bijna basisdingen als het aankomt op koppen.”

Kraay antwoordt: “Ik dacht vorig seizoen dat hij beter was gaan koppen, want toen scoorde hij ook een paar keer met de kop. Maar hij hikt, hij snikt, hij snakt er zo ongelooflijk naar, dat hij er zelf bijna gek van wordt.”

