Hans Kraay junior: 'Ik ga nu iets zeggen wat voor jou misschien heel raar klinkt'

Hans Kraay junior vindt niet dat Peter Bosz moet worden geschorst om zijn uitspraken over Danny Makkelie. De analist van ESPN was direct kritisch op de trainer van PSV en is nog altijd van mening dat zijn uitspraken een toptrainer onwaardig zijn. Toch vindt Kraay een schorsing overdreven.

De aanklager betaald voetbal van de KNVB wil Bosz voor één wedstrijd schorsen, maar daar gaan PSV en de trainer niet mee akkoord. Het is dus nog de vraag of Bosz volgende week zaterdag in de dug-out zit voor de wedstrijd tegen AZ. Kraay staat nog altijd achter zijn kritiek op Bosz, maar vindt dat de oefenmeester inmiddels voldoende is bestraft.

“Ik ga misschien iets zeggen wat voor jou heel raar klinkt: ik vind dat hij niet geschorst moet worden”, zegt Kraay vrijdagavond bij ESPN. “Ik vind het topcoachonwaardig om je een kwartier na afloop zo te uiten, nadat je met veel geluk hebt gewonnen. Blijf van een topscheidsrechter af, wat je ook van ‘m vindt. Maar je hoeft niet geschorst te worden.”

Intern heeft Bosz bij PSV al te horen gekregen dat de uitspraken niet worden gewaardeerd. “Marcel Brands heeft hem al bij zich geroepen om te zeggen dat PSV de uitspraken niet goed vindt. Hij is al gestraft. Hij heeft half Nederland over zich heen gekregen. Wat mij betreft is het daarmee basta en kan hij gewoon op de bank zitten tegen AZ.”

