Rondo-tafel kijkt verbaasd op, nadat Hélène Hendriks op bijzondere wijze in beeld verschijnt

Hélène Hendriks heeft maandagavond voor hilariteit gezorgd tijdens de uitzending van Rondo. De presentatrice van Ziggo Sport verscheen in beeld voor een korte voorbeschouwing op de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en PSV, maar deed dat in bar en boze omstandigheden.

Hendriks deed in Parijs, met uitzicht op de Eiffeltoren, haar zegje over de Champions League-kraker van aanstaande dinsdag (morgen). Wytse van der Goot kijkt vol onbegrip als de presentatrice haar opwachting maakt. Hendriks houdt namelijk haar jas boven het hoofd, zodat ze niet nat wordt van de regendruppels. “Oh jeetje! Sorry”, reageert Van der Goot lachend.

“Je staat wel mooi! Jeetje, dit wordt goed. Zullen we het snel doen?”, vraagt de presentator van Rondo vervolgens. Van der Goot spreekt van ‘totale chaos’. “Ik heb de indruk dat we in een fragment zitten dat heel vaak teruggekeken gaat worden. Ik zou niet weten waarom. Goede tv dit.”

