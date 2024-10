Hendriks verbaasd over uitspraken Van Basten: 'Wat ben jij voor een masochist?'

Hélène Hendriks is verbaasd over de uitspraken van Marco van Basten om iedere speler bij het duwen en trekken een gele kaart te geven. De oud-voetballer stoort zich ontzettend aan dit gedrag en vindt dat scheidsrechters hier harder tegen moeten optreden.

Tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Bologna kregen Sam Beukema en Ibrahima Konaté de gele kaart van de Montenegrijnse scheidsrechter Nikola Dabanovic. Het tweetal was bij een corner van Liverpool constant met elkaar in de weer en daar had de arbiter van dienst wel genoeg van.

Commentator Albert Mantingh was uiterst verbaasd over het uitdelen van de gele kaarten aan Beukema en Konaté. “Dat vind ik op zijn minst twijfelachtig van de scheids uit de Montenegro. Op deze manier kan je iedereen wel geel geven voor zo’n situatie”, sprak hij ten tijde van het moment.

Halverwege de wedstrijd komt het moment ook ter sprake. Van Basten hoopt dat de actie van Dabanovic een vervolg krijgt. “Nou ja, kijk. Er wordt bij al die vrije trappen en corners alleen maar aan elkaar getrokken en geduwd. Die scheidsrechter had nu zoiets van: weet je wat, allebei een gele kaart en opzouten! Heerlijk! En dat moeten ze elke wedstrijd doen en bij iedereen”, aldus Van Basten. Hendriks vindt het een opmerkelijk idee. “Wat ben jij voor een masochist?”

Van Basten wordt er ‘doodziek’ van

Volgens de analist zal dat uiteindelijk het voetbal ten goede komen. “Dan ben je twee maanden verder en dan blijft iedereen van elkaar af. Je wordt doodziek van het gedoe. Gewoon elkaar niet aanraken”, is Van Basten stellig. “Gewoon niet aan elkaar zitten en lief zijn voor elkaar”, haakt Hendriks in. “Het gaat niet om lief zijn, maar je moet elkaar met rust laten. Ze staan tegenwoordig hele dansjes te houden met z’n tweeën”, besluit Van Basten.

