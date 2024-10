Van Basten: 'Hij doet zijn stinkende best, maar betwijfel of hij goed genoeg is voor Feyenoord'

Marco van Basten denkt dat tekort komt voor Feyenoord, zo oordeelt hij in de analyse van Girona - Feyenoord in de rust. De centrale verdediger van de Rotterdammers maakt geen goede indruk op de analist, zo blijkt uit bij Ziggo Sport.

“Een speler die van de Eerste Divisie naar de Champions League gaat, zie je dat terug?”, vraagt Hélène Hendriks aan Van Basten tijdens de rustanalyse van Girona – Feyenoord. Een fragment uit minuut zes, van de wedstrijd – waar Beelen balverlies leed – werd vervolgens getoond. “Hier ging hij ook in de fout en bij de goal ook…”, reageert de analist van Ziggo Sport.

“Een jongen die z’n stinkende best doet, maar ik betwijfel of het goed genoeg is voor Feyenoord. Je speelt nu in de Champions League en het niveau is veeleisend. Hij doet z’n best en ik wil ‘m niet afvallen.", sluit Van Basten af.

