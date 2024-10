'Ik sta nog steeds te koken van woede, lucky PSV heeft gezwijnd'

De nederlaag tegen PSV komt keihard aan bij Sparta Rotterdam-trainer Jeroen Rijsdijk. In bijna de volledige tweede helft stond Sparta met een man meer op het veld, maar de bezoekers konden niet profiteren van het numerieke overwicht. Ondanks meerdere grote kansen voor Sparta hield PSV stand en eindigde de wedstrijd in 2-1.

"Wij geloofden erin", vertelt Rijsdijk na afloop bij ESPN. "Vooraf zei ik al: van de tien wedstrijden tegen PSV zullen we er acht verliezen, één speel je gelijk en één win je. Dit was echt hét moment om een van die twee wedstrijden te spelen. We verliezen, maar hebben in alle opzichten te weinig gekregen. Maar goed, dan moeten we het maar beslissen, hè?", toont de trainer zich kritisch op zijn eigen ploeg. "Wij hebben het niet waargemaakt om deze wedstrijd minimaal gelijk te spelen, maar ik vind eigenlijk dat we zelfs hadden moeten winnen."

Sparta had een hogere Expected Goals-waarde (1,95 versus 1,6) dan PSV. Sinds het aantreden van Peter Bosz kwam ht slechts eenmaal eerder voor dat de tegenstander een hogere Expected Goals-waarde had in het Philips Stadion. "Dat zegt ook iets over dit Sparta", aldus Rijsdijk. "Ik ben heel trots op hoe we ons hebben gepresenteerd, hoe we met elkaar hebben verdedigd én aangevallen, maar het gaat om dat laatste zetje in de allerlaatste minuten. Qua uitslag is dit superzuur, maar qua presentatie ben ik als trainer supertrots."

Rijsdijk zegt 'heel slecht' tegen zijn verlies te kunnen. Daar doet het goede spel niets aan af. "Ik sta nog steeds te koken van woede dat we niet minstens een punt hebben gepakt, maar uiteindelijk hebben we het net niet goed genoeg gedaan. We hadden meer doelpunten moeten maken en minder doelpunten tegen moeten krijgen, want die eerste goal van PSV is ook een lucky van heb ik jou daar. PSV heeft gezwijnd, wij hebben het niet waargemaakt. Maar nogmaals: Sparta heeft zich echt laten zien en het PSV in eigen huis onwijs moeilijk gemaakt."

