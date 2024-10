Instagram-model in grote problemen na beschuldigen topvoetballer van verkrachting

Instagram-model Luisa Kremleva moet zich deze maand verantwoorden voor de rechter, nadat ze AC Milan-speler valselijk zou hebben beschuldigd van verkrachting en fysieke mishandeling. Aanklagers beweren dat ze heeft gelogen over bepaalde verwondingen aan haar lichaam.

Kremleva, een Russisch model van Spaanse komaf, beweerde in 2017 te zijn verkracht door Hernández. Dat zou zijn gebeurd in een Porsche Cayenne, vlakbij een Spaanse nachtclub. Destijds voetbalde Hernández nog in Spanje. Kremleva beweerde dat Hernández haar uiteindelijk uit de auto zou hebben geduwd en dat ze daardoor letsel aan haar knie opliep. “Mijn rug en mijn knieën zijn het bewijs dat ik ben aangevallen. Ik zou graag excuses van Theo willen, dat is het minste wat ik verdien”, zei ze destijds tegen een lokale krant.

Hernández bevestigde seks te hebben gehad met het model, maar ontkende dat er sprake was van verkrachting. De voormalig linksback van Real Madrid is nooit gearresteerd. Een rechter nam de zaak niet in behandeling vanwege een gebrek aan bewijs. Inmiddels zijn camerabeelden opgedoken die aantonen dat Kremleva buiten de nachtclub ten val kwam en op die manier haar knie verwondde.

Aanklagers slepen het model daarom voor de rechter. Ze menen dat ze Hernández ‘met kwade bedoelingen’ beschuldigde van verkrachting, nadat de verdediger zou hebben geweigerd om na de seks met haar mee naar huis te gaan. Kremleva, die in Spanje bekendheid verwierf met optredens in verschillende tv-programma’s, moet zich op 28 oktober verantwoorden voor een rechter in Málaga. De aanklagers willen dat ze een celstraf van twee jaar krijgt, plus een boete van ruim 14.000 euro.

Het is nog maar de vraag of Kremleva bij een veroordeling daadwerkelijk de cel in moet, want in Spanje hoeven veroordeelden een celstraf van minder dan twee jaar niet uit te zitten, indien ze niet eerder veroordeeld zijn. Ook is het nog de vraag of Hernández bij de rechtszaak aanwezig zal zijn.