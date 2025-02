Valentijn Driessen barst los na AC Milan - Feyenoord: 'Vreselijk vervelende en hele overschatte speler!'

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het optreden van in de return tussen AC Milan en Feyenoord in de tussenronde van de Champions League. De Fransman ontpopte zich in de tweede helft tot hoofdrolspeler en vanuit Italiaans perspectief niet in positieve zin. Hij werd in de eerste helft al op de bon geslingerd vanwege een overtreding op Anis Hadj Moussa en kreeg snel na de rust zijn tweede gele en dus een rode kaart voor een schwalbe. Driessen vindt Hernández een ‘vreselijk vervelende’ en ‘hele overschatte’ speler.

Feyenoord dreigde dinsdagavond een zware avond tegemoet te gaan. De Rotterdammers boekten vorige week in de heenwedstrijd een knappe 1-0 zege op AC Milan, maar gaven die in de return al binnen een minuut uit handen. Het was vervolgens wachten op de tweede Milanese treffer. “Wat dat betreft kon Feyenoord dat er ook nog wel bij hebben. Ze reisden af zonder dertien potentiële spelers voor de basis en dan maakt AC Milan in zo’n korte tijd de achterstand ongedaan. In de eerste helft zit je met samengeknepen billen te kijken: hoe lang gaan ze dit volhouden?”, zo zegt Driessen in een video-item op de website van De Telegraaf.

AC Milan kreeg in de eerste helft nog wel wat kansen om de voorsprong uit te breiden en Feyenoord op grotere achterstand te zetten. Zo raakte Hernández de buitenkant van de paal nadat Timon Wellenreuther een afstandsschot van João Félix niet heel best wist te verwerken. “Milan kreeg natuurlijk best wel wat kansen. Veel individuele kwaliteit, maar uiteindelijk werd de trekker niet overgehaald en dat werd ze in de tweede helft noodlottig. De manier waarop was natuurlijk toch wel heel fijn vanuit Feyenoord- en Nederlands perspectief”, zo doelt Driessen op de rode kaart van Hernández. “Die Theo Hernández is een vreselijk vervelende speler, een hele overschatte linksback. Ik hoorde ook iemand zeggen dat je een speler die met roze haar het veld op komt, al niet serieus kan nemen. Als je je dan op die manier gedraagt…”

Hernández liet zich in de eerste helft al van een vrij onsportieve kant zien door nadrukkelijk aan het shirt van Hadj Moussa te hangen en hem zelfs naar de grond te smijten. Scheidsrechter Szymon Marciniak bestrafte de Fransman daarvoor al met geel en stuurde hem na een paar minuten voetballen in de tweede helft zelfs van het veld. “In de eerste helft al tegen Hadj Moussa. Dat werd dan geel. Daarna een schwalbe, snel opstaan en vragen om een kaart voor Read… Ik had Bas Nijhuis maandag gesproken bij Vandaag Inside en die zei al dat Marciniak een van de allerbeste scheidsrechters is die je kunt hebben. In welke storm hij ook verkeert, hij blijft gewoon recht overeind staan en als je dan daar, voor zestig- zeventigduizend maffe Italianen gewoon een tweede gele kaart geeft aan een speler van AC Milan, dan heb je gewoon ruggengraad”, zo prijst Driessen de Poolse arbiter.

