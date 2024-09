Voormalig Ajax-target Rafa Mir al twee dagen in Spaanse cel, spits ontkent verkrachting

, de spits van Valencia, is afgelopen maandagavond opgepakt door de Spaanse politie op verdenking van onder meer seksueel misbruik. De 27-jarige aanvaller, die in de zomer van 2023 nog werd gelinkt aan Ajax, houdt via zijn advocaten vol dat van verkrachting geen sprake is geweest.

Mir had zaterdagavond een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Villarreal, waarin Valencia na drie opeenvolgende nederlagen het eerste puntje van het nieuwe seizoen pakte (1-1). Football España schrijft op basis van berichtgeving van verschillende Spaanse media dat de spits daarna in nachtclub MYA werd gezien, maar dat hij die in de vroege uurtjes van zondagochtend verliet in gezelschap van een andere man en twee vrouwen.

Het viertal zou naar een chalet zijn vertrokken, waar Mir met wederzijdse instemming seks zou hebben gehad met een 25-jarige vrouw. Daarna zou hij haar echter zonder consent hebben aangeraakt in het zwembad bij de woning, terwijl de tweede vrouw (21) in een badkamer misbruikt zou zijn door de andere man in het gezelschap. Een lokaal radiostation meldt juist weer dat Mir de tweede vrouw in het zwembad zou hebben gegooid en haar daarna in een badkamer hebben aangerand, waarna hij de eerste vrouw zou hebben geslagen toen zij kwam kijken wat er aan de hand was.

De vrouwen zouden de woning daarna 'halfnaakt' hebben verlaten, waarna een buurman zich over hen ontfermde en de politie zou hebben gebeld. Mir werd daarop door agenten verhoord, al was er toen nog geen sprake van misbruik. Eén van de vrouwen zou op zondag in het ziekenhuis behandeld zijn aan verwondingen die ze opliep in gezelschap van de voetballer. De advocaten van Mir ontkennen dat er sprake was van verkrachting en stellen dat er alleen sprake was van seks met wederzijdse instemming. Daarbij zouden de vrouwen uit vrije wil zijn meegegaan naar de woning.

Valencia reageert op arrestatie Mir

Dinsdag heeft Valencia middels een kort statement via de officiële kanalen gereageerd op de arrestatie van Mir. "De club is op de hoogte van de arrestatie, maar omdat de details ongekend zijn kunnen we op dit moment alleen verklaren dat we medewerking zullen verlenen aan alles dat justitie van ons vraagt", leest het.

COMUNICADO OFICIAL | RAFA MIR — Valencia CF (@valenciacf) September 3, 2024

