AC Milan-supporters melden zich met keiharde boodschap voor Theo Hernández

heeft het definitief verbruid bij een deel van de AC Milan-aanhang. De Fransman was dinsdagavond in de return tegen Feyenoord in de tussenronde van de Champions League in eerste instantie nog een plaag voor de Rotterdamse defensie, maar kreeg al vroeg in de tweede helft zijn tweede gele en dus een rode kaart vanwege een ongekende schwalbe. Feyenoord kon zich daardoor terug knokken in de wedstrijd en kegelde AC Milan uiteindelijk zelfs uit het toernooi. De berichten onder een post op Instagram liegen er niet om.

AC Milan telde in de zomer van 2019 bijna 23 miljoen euro neer voor de komst van Hernández, die de overstap maakte van Real Madrid. Tijdens zijn eerste seizoen in Italië noteerde de vleugelverdediger meteen zeven doelpunten en vijf assists in 36 wedstrijden in alle competities. Het huwelijk tussen AC Milan en Hernández was een groot succes en met vijf doelpunten en tien doelpunten in het seizoen 2021/22 had hij een belangrijk aandeel in de landstitel. Ook vorig seizoen liet hij zich met vijf goals en elf beslissende voorzetten van een goede kant zien. In de huidige jaargang heeft hij zijn ploeg weliswaar geholpen (vier doelpunten en vijf assists), maar ook al een aantal keer in de steek gelaten.

Zo kreeg hij op 6 oktober vorig jaar in de uitwedstrijd tegen Fiorentina in minuut zes (!) van de blessuretijd nog een directe rode kaart, waardoor hij de twee daaropvolgende competitieduels met Udinese en Napoli aan zich voorbij moest laten gaan. Bij terugkeer droeg hij opvallend genoeg de aanvoerdersband en die zou vervolgens nog een paar wedstrijden om zijn arm blijven zitten. Maar na zijn rode kaart in de tweede wedstrijd tegen Feyenoord in de tussenronde van de Champions League lijkt hij het wel te kunnen schudden. Hernández incasseerde in de eerste helft al een gele kaart nadat hij Anis Hadj Moussa tegen de grond had gesmeten. Vroeg in de tweede helft volgde zijn tweede vanwege een opzichtige schwalbe.

LEES OOK: Grote walging tijdens AC Milan - Feyenoord: 'Alsof hij een amateurclub tegenover zich had'

De rode kaart voor Hernández kwam AC Milan duur te staan. Voor de ploeg van trainer Sergio Conceição was tot dat moment niets aan de hand, maar na de uitsluiting van de Fransman kreeg Feyenoord meer en meer grip op de wedstrijd. De Rotterdammers maakten uiteindelijk gelijk via Julián Carranza en plaatsten zich zodoende voor de volgende ronde. Een deel van de Milan-fans heeft het helemaal gehad met Hernández, zo blijkt uit de reacties onder zijn laatste post op Instagram. “We hebben vanavond een dieptepunt bereikt. Jij bent een dieptepunt, als je mentaal niet fit bent om te spelen, kun je beter weg blijven… En aan het einde van het seizoen als je weg moet, doe het… Dit slaat nergens op”, zo schrijft iemand. Hij is niet de enige die aandringt op een vertrek van Hernández. “Bedankt Theo. Onze relatie is duidelijk nu voorbij. Pak je spullen in juni, neem een zak geld mee. Vaarwel en bedankt. Met deze houding kun je geen deel uitmaken van Milan. Ik dank je voor alles wat je ons gegeven hebt, maar het is allemaal voorbij”, zo klinkt het.

‘Speel dan niet’

Op X zijn er soortgelijke reacties te lezen. Hernández plaatste dinsdag in de aanloop naar de tweede ontmoeting met Feyenoord nog een wedstrijdpost op zijn account. “Als je je niet lekker voelt, speel dan niet. Als je er met je hoofd niet bij bent, je verlangen er niet is, je wil er niet is, vraag dan om niet te spelen. Het is niet normaal dat fans gewend zijn om minimaal een jaar te hopen dat Theo er bij de ene of de andere wedstrijd met zijn hoofd bij is. Laat een analyse maken en vertrek indien nodig”, zo schrijft iemand. Daar sluiten andere fans zich bij aan. “Alle ogen op jou, die tegen het team speelt en Milan knock-out slaat. Moet dat nou echt? Waarom doe je alsof?”, zo klinkt het. Hernández heeft bij AC Milan nog een contract tot de zomer van 2026. Komende zomer lijkt voor beide partijen dus een goed moment om uit elkaar te gaan. La Gazzetta dello Sport meldde onlangs nog dat laagvlieger Como in de voorbije transferwindow een bod van veertig miljoen euro deed om de Fransman over te nemen.

I support all milan players neither they put good or bad performance but that was really shamefull. What are you thinking? We controlled the game and suddenly you did inappropriate action cost us lost. Theo, be mature please or please leave the club. — Restu Pernanda (@Restuayahayi) February 18, 2025 Se non stai bene,non giocare. Se non ci sei con la testa, con la voglia, con la volontà, chiedi di non giocare. Non è normale una tifoseria abituata da almeno un anno a sperare che in quella o quell'altra partita Theo ci sia con la testa. Fatti un'analisi e in caso vai pure — Milanista22 (@reverofnalim) February 18, 2025

