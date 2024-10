Jan Boskamp: 'Ik heb een afspraak: in dat geval wil ik euthanasie'

Jan Boskamp heeft de wil om te leven hervonden. De voormalig voetballer belandde in een diepe depressie na het overlijden van zijn kleinzoon en dacht zelfs aan euthanasie. Inmiddels gaat het beter met hem.

Rond de jaarwisseling van 2022 op 2023 worstelde Boskamp met zijn gezondheid. Hij belandde op de intensive care met hartproblemen, het RS-virus én een longontsteking. In het jaar ervoor had Boskamp al zijn negentienjarige kleinzoon Dennis verloren aan zelfmoord. Toen de problemen zich opstapelden, zag Boskamp het leven niet meer zitten.

“Ik heb op een dag tegen mijn dokter gezegd: ‘Laten we er maar mee stoppen, ik hoef niet meer.’ ‘Nee, dat moet je niet doen Jan’, was zijn antwoord. ‘We gaan er alles aan doen om je er weer bovenop te krijgen’”, blikt Boskamp terug in gesprek met Privé.

“Ik was er duidelijk over dat ik niet als een kasplantje verder moest leven. Hij beloofde dat dit niet zou gebeuren, wat tot op heden ook is gelukt”, verzekert de 75-jarige voetbalanalist. “Maar ik heb de afspraak, dat mocht ik in een situatie komen waardoor ik niet meer zelf kan functioneren, ik euthanasie wil.”

'Overlijden kleinzoon veranderde alles'

Boskamp zegt dat zijn leven compleet is veranderd door het overlijden van zijn kleinzoon. “Toen mijn zoon die bewuste woensdagavond van Dennis’ zelfdoding belde, zonk de grond onder mijn voeten weg. (…) Je hoort weleens dat verdriet slijt, maar dat is niet zo. Voortdurend denk ik eraan.”

