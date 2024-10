Jan Boskamp zorgt voor chaos in De Kuip: 'Hij viel op de grond, iedereen was in paniek'

Nicky van der Gijp, de zoon van voetbalanalist René van der Gijp, heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp voor hilariteit gezorgd met een anekdote over Jan Boskamp. De twee bezoeken samen vaak wedstrijden van Feyenoord, maar zo'n maand geleden viel Boskamp tijdens het eten opeens op de grond in De Kuip.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp, waarin Nicky van der Gijp door de afwezigheid van Rob Jansen mag invallen, doet de zoon van René van der Gijp een opvallende anekdote over Boskamp uit de doeken. Boskamp en Nicky van der Gijp bezoeken samen vaak wedstrijden van Feyenoord in De Kuip, maar onlangs ging de voormalig voetballer onderuit terwijl het tweetal aan het eten was. Het zorgde voor paniek, maar uiteindelijk liep alles goed af.

"Drie weken geleden waren wij naar De Kuip en daar waren we aan het eten, maar Jan heeft last van zijn suiker, dus die dondert in een keer op de grond. Iedereen was in paniek. Hij heeft nog wel eens gezegd: ik ga dood in het stadion. Maar dit was te vroeg", zegt Nicky van der Gijp lachend. "Iedereen was aan het kijken vanaf de tribune, er kwamen allemaal mensen bij. Vier personeelsleden wilden hem meenemen, maar hij wilde niet mee. Vervolgens gaf hij mij een klap op mijn bek, toen ik een Spa Rood stond te bestellen, haha", besluit de jonge voetbalanalist.

