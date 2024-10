Everse wijst kantelpunt Feyenoord aan: ‘Vanaf toen zijn ze gaan groeien’

De wedstrijd tegen NEC is het kantelpunt geweest voor Feyenoord, zo stelt voormalig verdediger Jan Everse. De Rotterdammers begonnen dramatisch aan het seizoen, maar wisten sinds het duel in Nijmegen vier lastige wedstrijden te winnen, waarvan de laatste twee met zeer overtuigend spel.

Feyenoord kende onder nieuwe trainer Brian Priske geen goede start van het seizoen. In de eerste zes duels in de Eredivisie werd vier keer gelijkgespeeld, waaronder in eigen huis tegen Willem II en op bezoek bij FC Groningen. Inmiddels ziet het spel bij de bekerwinnaar er een stuk beter uit en werd er met geweldig spel gewonnen op bezoek bij Go Ahead Eagles (1-5) en Benfica (1-3). “Voor mij kwam dat niet uit de lucht vallen”, geeft Everse aan tegenover de NOS.

Een maand geleden verspeelde Feyenoord voor het laatst punten, toen de Rotterdammers op bezoek bij NEC door de ondergrens zakten. “Slecht, die was gewoon slecht”, stelt de voormalig Feyenoorder over die wedstrijd. “Maar toen stond er een heel andere ploeg dan nu. Het is niet zo gek dat Feyenoord vanaf dat moment is gaan groeien”, legt Everse uit. “Tegen NEC stond Gijs Smal in de basis als linksback. Daar staat nu Hugo Bueno. Dat is een geweldige voetballer.” Verder benoemt hij dat In-beom Hwang, Quinten Timber, Antoni Milambo en Jordan Lotomba sindsdien beter zijn gaan spelen, terwijl ook Gernot Trauner terugkeerde van een blessure.

Priske had tijd nodig

Volgens Everse moest Feyenoord simpelweg geduld hebben met Priske. “Hij is, net als Arne Slot, een echte trainer. Die hebben hun visie en slijpen die er langzaam in.” Dat kost tijd, zo stelt de oud-voetballer. “Priske had tijd nodig en de tijd heeft zijn werk gedaan. Daarnaast leren de spelers elkaar ook steeds beter kennen. Ze weten nu op welke manier ze elkaar aan moeten spelen, wie de bal liever niet krijgt met een man in zijn rug en dat soort dingen.” Toch is vertrouwen het allerbelangrijkste, aldus Everse. “En vertrouwen komt met overwinningen. Dus die overwinning op Girona is goud waard geweest”, besluit hij.

