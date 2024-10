Derksen vernietigt voetbaltalkshow: ‘Als je daar niet in slaap valt, heb je echt een probleem’

Johan Derksen heeft zondagavond niet genoten van de uitzending van Studio Voetbal, zo laat hij maar wat duidelijk blijken bij Vandaag Inside. De Snor vindt de voetbaltalkshow van NOS slaapverwekkend.

Wilfred Genee gooit en balletje op, nadat Merel Ek een staande ovatie kreeg in de studio van Vandaag Inside. “Lekker, dat sfeertje, een beetje net als Studio Voetbal gisteravond”, zegt de presentator cynisch. Derksen reageert met gestrekt been: “Als je daar niet in slaap valt, heb je echt een probleem. Dan moet je naar de dokter.”

LEES OOK: Simonis over sterspeler Feyenoord: 'Hij is verrot, loopt oorlogjes te maken, duwen, knijpen, irriteren'

Paul Simonis, trainer van Go Ahead Eagles, was zondagavond te gast bij Studio Voetbal, maar zorgde voor weinig vermaak bij de mannen van Vandaag Inside. “Ik zou hem ook wel een balletje willen zien hooghouden. Hij heeft nooit gevoetbald!”, zegt Derksen. “Hij zegt niks, dat is toch lekker, vooral voor jou, Johan!”, grapt Van der Gijp. “Ik heb hem liever dan jullie”, countert De Snor.

