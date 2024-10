Johan Derksen stond in het verleden voor een opmerkelijke carrièreswitch: 'Ik ben zelf ooit benaderd...'

Johan Derksen is in het verleden benaderd om aan de slag te gaan bij een roddelblad. Die onthulling doet de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International bij Vandaag Inside. Een uitgever benaderde Derksen om in diezelfde functie aan de slag te gaan bij een sensatieblad.

“Ik ben zelf ooit benaderd om hoofdredacteur te worden van een roddelblad”, steekt Derksen van wal. “Ik was hoofdredacteur van VI en toen was er een uitgeverij die een roddelblad wilde beginnen over topsporters. Toen kreeg je die verhalen van die schaatsers die met elkaar neukten als ze op trainingskamp waren.”

Derksen besloot niet op het aanbod in te gaan. “Toen dacht ik: nou ja, ik heb een jaar of dertig redelijke serieuze journalistiek bedreven. Maar je kon wel veel meer verdienen. De uitgever zei er wel bij: je moet je wel realiseren dat je na deze baan nooit meer een andere baan krijgt. Dan ben je zo ten einde raad, dan ga je hier maar zitten”, besluit Derksen met een lach.

VIDEO: Johan Derksen in het verleden benaderd om hoofdredacteur van roddelblad te worden

