Derksen kreeg boos telefoontje over Van der Gijp: 'We moesten een godsvermogen aan hem overmaken!'

René van der Gijp heeft een gigantisch bedrag overgehouden aan het boek Gijp van de hand van Michel van Egmond, dat in 2012 verscheen. In Vandaag Inside onthult Johan Derksen dat er ongebruikelijke afspraken waren gemaakt over de betalingen die het duo zou krijgen voor het boek dat werd uitgegeven door de uitgeverij van Voetbal International, het blad waarvan hij op dat moment nog hoofdredacteur was.

Het boek dat Van Egmond over Van der Gijp schreef werd een enorm succes. Naar schatting zijn er zo'n 350.000 exemplaren van verkocht, terwijl de heren in 2013 de NS Publieksprijs in ontvangst mochten nemen. "Daar heeft Voetbal International veel geld aan verdiend, kan ik me herinneren", zegt presentator Wilfred Genee donderdagavond in Vandaag Inside. "Nee, dat viel wel mee, maar Michel en hij (Van der Gijp, red.) wél", spreekt Derksen hem tegen.

"Normaal, als je een boek maakt, is tien procent van de verkoopprijs voor de auteurs", legt Derksen vervolgens uit. "Dus een boek van twintig euro is dan twee euro voor de mensen die het gemaakt hebben. Maar de directeur die er toen zat dacht: 'Een voetbalboekje, vijf- of zesduizend' (verkochte exemplaren, red.) en wilde gul zijn. Dus die zei: 'Als je 200.000 verkoopt krijg je dit en bij 300.000 krijg je dat'. "Bij 300.000 kregen we achttien euro, geloof ik", haakt Van der Gijp lachend in.

"Toen kreeg ik, dat zal ik nooit vergeten, een telefoontje van de Weekblad Pers Groep in Amsterdam. Dat was een Belg, Koen Clement, en die werd hélemaal gek. Want die had gezien dat de administratie een godsvermogen aan Michel en hem moest overmaken. Dat ging over bijna een miljoen!". Van der Gijp, reageert hard lachend: "Per persoon!", om te vervolgen. "Nee, ik maak een grapje, maar het was wel veel." Derksen: "Bij elkaar hadden jullie een fantastisch bedrag, dat is haast nooit voorgekomen in Nederland!"

