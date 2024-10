Derksen smeekt KNVB grote verandering door te voeren

Oud-voetballers die scheidsrechter willen worden, moeten middels een versnelde cursus in het betaald voetbal terecht kunnen komen, zo stelt Johan Derksen. Danny Koevermans is scheidsrechter op de amateurvelden en wil graag doorgroeien, maar voor hem is het onmogelijk het betaald voetbal nog te halen.

Koevermans besloot in 2014 zijn carrière als profvoetballer te beëindigen. Inmiddels is de voormalig spits op amateurniveau actief als scheidsrechter en had hij de hoop ooit het profvoetbal te halen. De 45-jarige oud-voetballer zou namelijk te oud zijn om op topniveau te kunnen fluiten. “Dat is een slecht punt van de KNVB”, stelt Derksen bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wilfred Genee zet zichzelf live tijdens uitzending Vandaag Inside voor schut

“Een ex-voetballer die gaat fluiten vind ik een heel goed initiatief”, legt De Snor zijn standpunt uit. Het probleem is dat gestopte voetballers al een leeftijd hebben waardoor ze het traject om scheidsrechter te worden niet meer helemaal kunnen afwerken. “Ex-spelers moet je de kans geven in recordtempo door te stromen naar het betaald voetbal. Dan zul je zien dat heel veel mensen dat na hun carrière willen gaan doen.” Daarbij wijst hij naar het trainerschap, waar oud-spelers wel een versneld traject kunnen afleggen.

LEES OOK: Van der Gijp komt superlatieven tekort: 'Een geweldenaar, alles in één vloeiende beweging'

KNVB moet regels aanpassen

Koevermans heeft al te horen gekregen dat hij het betaald voetbal niet meer gaat halen als scheidsrechter. Onzin, zo vindt Derksen. “Als ik zie wat voor Hansworsten, die totaal het spelletje niet aanvoelen, in het betaald voetbal rondlopen, dan is er best behoefte aan ex-voetballers.” Wilfred Genee is het daarmee eens. “Die voelen ook veel meer aan wat er in een wedstrijd leeft”, voegt de presentator eraan toe. Derksen vraagt de KNVB vervolgens de regels te veranderen. “Op alle gebieden zijn er scheidsrechtersproblemen, dus waarom niet?”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opvallende vervanger van Van der Gijp genoemd bij Vandaag Inside

Angela de Jong schuift een opvallende vervanger van René van der Gijp naar voren.