Jordan Teze onder vuur na onbesuisde rode kaart: 'Hij verdiende deze'

maakte vrijdagavond geen beste beurt in de wedstrijd tegen Lille OSC (0-0). De van PSV overgekomen verdediger werd wegens een onbesuisde actie met rood van het veld gestuurd. Trainer Adi Hütter is niet blij met de Nederlander, zo laat hij weten aan de Franse media.

Teze speelde vrijdag zijn zesde wedstrijd voor Monaco, maar houdt ongetwijfeld een dramatisch gevoel over aan het duel. Waar de rechtsback in de eerste helft al een gele kaart ontving, werd hij in het tweede bedrijf met een directe rode prent van het veld gestuurd. De Nederlander ging onbesuisd door op ex-FC Groningen-speler Gabriel Gudmundsson, die hard op het bovenlijf werd geraakt.

Scheidsrechter Eric Wattellier besloot om Teze een directe rode kaart te geven, in plaats van een tweede gele. Monaco wist de stand uiteindelijk op 0-0 te houden, maar er had volgens Hütter meer ingezeten. “We hadden verdiend om te winnen, maar dan was er de rode kaart. Het is een duidelijke rode kaart en hij verdiende deze”, begint de oefenmeester.

“Dat is jammer, want ik dacht echt dat we konden winnen. Wij waren de beste ploeg, we domineerden de wedstrijd en kregen de kansen. Een goede wedstrijd, maar een slecht resultaat”, sprak de trainer in de Franse media. Monaco blijft, ondanks het gelijkspel, aan kop van de Ligue 1. De vraag is of de ploeg deze plek ná zaterdagavond nog in bezit heeft, aangezien Paris Saint-Germain nog in actie komt.

