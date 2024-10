Ajacied spreekt op persconferentie van 'een van de gekste wedstrijden ooit'

De wedstrijd tegen Slavia Praag was een van de ‘gekste’ uit de carrière van Jorrel Hato, zo vertelt de verdediger van Ajax na het 1-1 gelijkspel. De wedstrijdbeleving bij de spelers en supporters van Slavia maakte grote indruk op Hato.

Over de gehele wedstrijd bezien mag Ajax niet klagen over het resultaat, denkt Hato. De Amsterdammers gaven een 0-1 voorsprong uit handen en stonden met name in het laatste halfuur onder flinke druk. “Ik denk dat we blij mogen zijn met een punt, sowieso door de tweede helft waarin zij heel erg gaan pushen. Toen viel de 1-1 en de rode kaart, dus het resultaat is dan uiteindelijk oké.”

“We komen op 0-1 en krijgen goede kansen op 0-2, dan wordt het misschien een andere wedstrijd. Maar dat gebeurde niet door de sfeer in het stadion en dit team”, wordt Hato op de persconferentie geciteerd door Voetbal International.

'Een van de gekste wedstrijden'

In dat opzicht zal de achttienjarige Hato de wedstrijd niet snel vergeten. “Dit was wel een van de gekste wedstrijden die ik heb gespeeld. De manier waarop zij (de fans en spelers, red.) elk moment beleven, is hun kracht. Door die supporters die ze hebben blijven ze (de spelers, red.) maar gaan.”

