Perez gaat niet mee in prijzen Feyenoord: ‘Wij deden dat in 2006, dus zo vernieuwend is het niet’

Kenneth Perez vindt dat men overdrijft in het ophemelen van het fluïde spel van Feyenoord, zo maakt hij duidelijk bij Voetbalpraat op ESPN. Presentator Vincent Schildkamp is onder de indruk van het feit dat Feyenoord met en een soort 3-4-3 creëert, maar volgens Perez gebeurt dit al jaren in de voetballerij.

Feyenoord begon het seizoen onder Brian Priske met 3-4-3 als systeem, maar daar stapte de Deen na veel kritiek snel vanaf. Toch keert het 3-4-3-systeem in wedstrijden nog wel regelmatig terug, wanneer Bueno de diepte zoekt en Paixão tegelijkertijd naar binnen trekt, zo stelt Schildkamp. Die redenering wil er bij Perez niet in. “Sorry, maar dat is klassiek”, antwoordt hij. “Dat deden wij al in 2006.”

Schildkamp geeft vervolgens aan dat het juist laat zien dat de hele discussie rondom het systeem bij Feyenoord onnodig was, waar Perez het zichtbaar mee oneens is. “Aan de linkerkant komt Paixão naar binnen, dat is dynamisch”, legt de analist uit. “Hij staat niet aan de binnenkant. Osman staat juist vast aan de rechterkant. Zo speelden wij met AZ in 2006, dus zo vernieuwend is het niet. Het is geen rocket science”, gaat Perez verder. “Het zijn koppels die elkaar goed begrijpen. Bueno en Paixão passen goed bij elkaar.”

