Kevin Diks maakt opvallende move en wordt plotseling international

voegt zich bij het nationale elftal van Indonesië, zo maakt de voorzitter van de voetbalbond zaterdagochtend bekend op Instagram. Daarmee is de oud-Feyenoorder de volgende Nederlander die zich bij de Indonesische ploeg voegt.

Na een lunch met de Indonesische bond besloot Diks om zich aan te sluiten bij het nationale team. De verdediger, die sinds 2021 voor FC Kopenhagen speelt, volgt daarmee een heleboel andere Nederlanders. Onder meer Maarten Paes, Thom Haye, Mees Hilgers en Calvin Verdonk maakten de ‘overstap’ naar Indonesië.

Diks heeft een Molukse moeder en een Nederlandse vader. In 2018 ging de verdediger mee op trainingstage bij het Nederlands elftal, maar tot een interland in de hoofdmacht kwam het nooit. Wél speelde Diks jeugdinterlands voor Oranje.

In Nederland speelde de 28-jarige verdediger voor Vitesse en Feyenoord. Tegenwoordig is Diks dus actief in Denemarken, waar hij een belangrijke schakel is bij FC Kopenhagen. De oud-Feyenoord-speler was bij vijf goals betrokken in tien duels.

