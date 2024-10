KNVB treedt naar buiten met slecht nieuws over Antoni Milambo

moet het trainingskamp van Jong Oranje verlaten, zo maakt de KNVB bekend. De negentienjarige middenvelder van Feyenoord mist daardoor de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden van maandagavond.

Milambo moet het duel wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan. Het zal nog moeten blijken of hij inzetbaar is voor Feyenoord in de competitiewedstrijd in Deventer tegen Go Ahead Eagles van zaterdagavond.

Jong Oranje speelt maandag om 18.45 uur in Nijmegen tegen de leeftijdsgenoten van Zweden. Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger roept geen vervanger op voor Milambo. Hierdoor gaat Jong Oranje zich met 22 spelers voorbereiden op het thuisduel tegen Zweden. Milambo zat donderdagavond negentig minuten op de bank tijdens de gewonnen oefenwedstrijd tegen Zweden (1-0).

Met 27 punten uit 9 wedstrijden is Oranje al ruimschoots verzekerd van de groepswinst en daarmee deelname aan het EK. Met een zege op Zweden kan de groepsfase worden afgesloten met een perfecte score van 30 punten. Zweden staat tweede, een plek die goed is voor deelname aan de play-offs, maar heeft slechts een punt voorsprong op nummer drie Georgië.

