Van Persie bevestigt: Feyenoord mist 7(!) middenvelders tegen NEC

Robin van Persie kan bij zijn debuut als trainer van Feyenoord geen beroep doen op en . Dat bevestigde de oefenmeester van de Rotterdammers op de persconferentie in aanloop naar het duel met NEC. Het is voor Van Persie een forse tegenvaller, aangezien hij al de nodige middenvelders moet missen.

Feyenoord wordt dit seizoen geplaagd door blessures. Momenteel heeft de Rotterdamse club liefst twaalf spelers in de lappenmand zitten. "Het lijstje is op zich wel grotendeels bekend bij iedereen. Dan heb ik het over Justin, Nieuwkoop, Lotomba, Timber, Nadje, die zijn er waarschijnlijk tot het einde van het seizoen uit", aldus Van Persie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay jr. stoort zich aan één aspect van overstap Van Persie: 'Word ik chagrijnig van'

"Justin heeft de goede hoop dat hij wat eerder kan terugkomen. Dat hopen wij met ons allen ook", vult de oefenmeester aan, waarna hij verder gaat met de blessurelijst. "Stengs, Gernot (Trauner, red.), Gonzalez, Zerrouki, Hwang, enkele weken waarbij er bij een aantal ook nog een vraagteken is. Dat is altijd afhankelijk van hoe het allemaal verloopt. Milambo morgen (zaterdag, red.) niet en voor Moder komt morgen helaas ook te vroeg."

De problemen zijn het grootst op het middenveld, waardoor het voor Van Persie een forse tegenvaller is dat Milambo en Moder niet fit zijn. Pascal Bosschaart, na het ontslag van Brian Priske tijdelijk de interim-trainer van Feyenoord, loste het probleem op het middenveld op met een basisplaats voor Luka Ivanusec. Shiloh 't Zand, deze winter teruggehaald van een verhuurperiode aan Heracles, en winteraanwinst Oussame Targhalline zijn, voor zover bekend, wél fit.

LEES OOK: Feyenoord hoeft tegen Inter geen rekening te houden met 46-voudig international

Ueda traint weer mee

Gelukkig is er voor Van Persie ook goed nieuws uit de ziekenboeg: Ayase Ueda heeft vrijdag weer meegetraind met Feyenoord. De Japanse spits was de afgelopen weken afwezig met een hamstringblessure. Daardoor namen Júlian Carranza en Zépiqueno Redmond de voorbije weken de honneurs waar in de spitspositie.

Feyenoord neemt het zaterdagavond om 21.00 uur in de eigen Kuip op tegen NEC. Dat duel is voor Van Persie zijn vuurdoop als trainer van het eerste elftal van de Rotterdammers.

Ueda traint weer mee bij #Feyenoord. Milambo en Moder niet fit. #feynec — Mikos Gouka (@MikosGouka) February 28, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem sluit zich niet aan bij berichtgeving en komt met héél ander geluid over Van Persie

Waar verschillende journalisten nog vóór zijn aanstelling al verkondigden dat Robin van Persie een lastige uitdaging staat te wachten bij Feyenoord, denkt Willem van Hanegem er juist héél anders over.